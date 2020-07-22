На Кубани завершили уборку урожая

КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Краснодарский край первым в стране завершил уборку урожая, собраны более 9,4 миллиона тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур, намолочены свыше 8 миллионов тонн пшеницы, говорится в сообщении администрации региона.

"Урожай 2020 года превысил 9,4 миллиона тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Основная доля в общем объеме зерна приходится на пшеницу – намолочено более 8 миллионов тонн", - отмечает ведомство. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева , этот результат стал "победой", потому что достигался в сложных условиях.

"Засуха, заморозки, выдувание посевов и снова заморозки. Ученые оценивали ситуацию как аномальную, таких резких погодных скачков в регионе не было десятки лет. Неоптимистические прогнозы экспертов позволяли рассчитывать максимум на урожайность 39-40 центнеров с гектара. Более того – под угрозой была и осенняя посевная кампания урожая будущего года, так как пострадали и семенные посевы. Но именно эти суровые условия подстегнули аграриев мобилизовать все свои силы", – приводятся слова главы края.

Кондратьев особо отметил ученых, которые в ручном режиме обследовали каждое поле, оценивали состояние посевов и подбирали схему спасения урожая. Были организованы рабочие группы из профильных специалистов, которые выезжали в каждое конкретное хозяйство.

"Только благодаря этой слаженной работе мы получили хороший результат. Средняя урожайность составила 40,3 центнера с гектара, а пшеницы – 49,4 центнера с гектара. Самое главное – удалось не потерять качество. Из обследованных 5 миллионов тонн зерна, продовольственное 2, 3 и 4 класса составляет 86%. А значит Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутренние потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки", – добавил губернатор.