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Краснодарский край
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На Кубани завершили уборку урожая
Краснодарский край первым в стране завершил уборку урожая, собраны более 9,4 миллиона тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур, намолочены свыше 8... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:15
краснодарский край
вениамин кондратьев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
краснодарский край
экономика
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353
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вениамин кондратьев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), краснодарский край, экономика

На Кубани завершили уборку урожая

15:15 22.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Краснодарском крае
Уборка урожая зерновых в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка урожая зерновых в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Краснодарский край первым в стране завершил уборку урожая, собраны более 9,4 миллиона тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур, намолочены свыше 8 миллионов тонн пшеницы, говорится в сообщении администрации региона.
"Урожай 2020 года превысил 9,4 миллиона тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Основная доля в общем объеме зерна приходится на пшеницу – намолочено более 8 миллионов тонн", - отмечает ведомство. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, этот результат стал "победой", потому что достигался в сложных условиях.
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"Засуха, заморозки, выдувание посевов и снова заморозки. Ученые оценивали ситуацию как аномальную, таких резких погодных скачков в регионе не было десятки лет. Неоптимистические прогнозы экспертов позволяли рассчитывать максимум на урожайность 39-40 центнеров с гектара. Более того – под угрозой была и осенняя посевная кампания урожая будущего года, так как пострадали и семенные посевы. Но именно эти суровые условия подстегнули аграриев мобилизовать все свои силы", – приводятся слова главы края.
Кондратьев особо отметил ученых, которые в ручном режиме обследовали каждое поле, оценивали состояние посевов и подбирали схему спасения урожая. Были организованы рабочие группы из профильных специалистов, которые выезжали в каждое конкретное хозяйство.
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"Только благодаря этой слаженной работе мы получили хороший результат. Средняя урожайность составила 40,3 центнера с гектара, а пшеницы – 49,4 центнера с гектара. Самое главное – удалось не потерять качество. Из обследованных 5 миллионов тонн зерна, продовольственное 2, 3 и 4 класса составляет 86%. А значит Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутренние потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки", – добавил губернатор.
Краснодарский край в 2019 году собрал 11,1 миллиона тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году. В 2018 году регион собрал рекордный урожай зерновых и зернобобовых – 10,4 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в России в 2020 году на уровне порядка 122,5 миллиона тонн, сбор пшеницы может достичь 75 миллионов тонн.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Краснодарский крайЭкономика
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