Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574721944.html
На ряде российских трасс могут поднять скоростной лимит
Решение об увеличении скоростного лимита со 130 км/ч до 150 км/ч на участках скоростных платных трасс может быть принято в течении ближайшего месяца, рассказал... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:22
авто
марат хуснуллин
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155181/93/1551819343_0:299:3110:2048_1400x0_80_0_0_7be50cb21c07bf154ba72c0ccebf4837.jpg
https://realty.ria.ru/20200722/1574703291.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155181/93/1551819343_0:299:3110:2048_1400x0_80_0_0_7be50cb21c07bf154ba72c0ccebf4837.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155181/93/1551819343_236:0:2967:2048_1400x0_80_0_0_9d1dcf11077e3174bb4bac47609672b3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155181/93/1551819343_577:0:2625:2048_1400x0_80_0_0_089dae2efa4b89e1e0d0a63d155242e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, марат хуснуллин, санкт-петербург, общество

На ряде российских трасс могут поднять скоростной лимит

15:13 22.07.2020 (обновлено: 15:22 22.07.2020)
620
© РИА Новости / Алексей МальгавкоАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение об увеличении скоростного лимита со 130 км/ч до 150 км/ч на участках скоростных платных трасс может быть принято в течении ближайшего месяца, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Я думаю, что в течение ближайшего месяца мы, скорее всего, это решение (об увеличении скоростного лимита – ред.) примем. Мы провели уже несколько консультаций с ГИБДД, мы посмотрели это в части проекта безопасные и качественные дороги. Мы рассматриваем точно этот вариант на трассе М11 до Санкт-Петербурга и рассматриваем этот вариант на М4 - трасса "Дон", - сказал Хуснуллин журналистам.
Гаражи
Вчера, 11:34
Мишустин поддержит законопроект о "гаражной амнистии"
Глава "Автодора", в доверительном управлении которого находятся платные дороги в России, Вячеслав Петушенко в начале июля говорил, что планируется постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч.
Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до тех же 150 км/ч на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье и добавил, что на обходе Лосево и Павловска сначала будет режим 110 км/ч, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 км/ч и после этого - до 150 км/ч, причем не только на этом участке, но и на других отрезках платной трассы М4 "Дон".
В конце июня глава Минтранса РФ Евгений Дитрих говорил, что вопрос увеличения допустимой скорости проезда по ЦКАДу с предварительно согласованных 130 км/ч до 150 км/ч будет решен до конца года.
2000002
Обсудить 0
АвтоМарат ХуснуллинСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
Сроки внедрения в России сетей 5G не переносятся
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Выяснилось, как туристы питаются на курортах
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
"Автодор" повысил скоростной режим на трассе М11
Полиция
В Петербурге из питомника похитили четырех собак
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Третий тест президента Бразилии на коронавирус оказался положительным
Вид с борта исследовательского судна Балтийского флота Адмирал Владимирский в районе островов Аделейд и Земли Александра I
Ученые сообщили о первой утечке метана с морского дна Антарктики
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным
Путин призвал сделать современные сервисы понятными для людей
Цех розлива водки
Эксперт объяснил, почему в России дорожает крепкий алкоголь
Коронавирус
Эпидемиолог оценил ситуацию с распространением коронавируса
Тульская медсестра в бикини стала телеведущей
Тульская "медсестра в бикини" стала телеведущей
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова надеется на скорое разрешение на испытания вакцины "Вектора"
Крупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана
Минобороны объяснило закрытие российской РЛС в Казахстане
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава ПФР рассказал о порядке назначения пенсий
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова рассказала о планах на отпуск
Вакцина от коронавируса
Мурашко рассказал, как будет создаваться длительный иммунитет к COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния