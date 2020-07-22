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Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
Государственная дума приняла закон, приравнивающий к экстремизму нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:01
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
вячеслав володин
общество
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Это тебе испортил, скорее всего.
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, общество

Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

14:35 22.07.2020 (обновлено: 15:01 22.07.2020)
7335
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон, приравнивающий к экстремизму нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории.
В этой связи в документе уточняется понятие экстремистской деятельности.
Документ подготовили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас в рамках реализации принятых к Конституции поправок.
Кроме того, они внесли на рассмотрение депутатов законопроекты с поправками в КоАП, УК и УПК, предусматривающие наказание за призывы и действия по отчуждению территорий. По словам Крашенинникова, их рассмотрят в осеннюю сессию.
Как пояснял Клишас, запрет на отчуждение земель распространяется не только на сами территории и проживающее на них население, но и на федеральные власти.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это первый законопроект, который подготовили после вступления в силу поправок к Основному закону.
Он подчеркнул, что "любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться".
Здание Государственной думы России
Вчера, 14:25
Госдума приняла законы о "регуляторной гильотине"
4901643243
Обсудить 125
Андрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
Популярные комментарии
Теперь официально запрещено говорить о том, что крым испортил жизнь всей России.
22 июля, 14:48
АЕАрсен Енгибаров
244019103
Это тебе испортил, скорее всего.
22 июля, 15:19
ppiligrimwl
112410010
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