Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон, приравнивающий к экстремизму нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории.

В этой связи в документе уточняется понятие экстремистской деятельности.

Кроме того, они внесли на рассмотрение депутатов законопроекты с поправками в КоАП, УК и УПК, предусматривающие наказание за призывы и действия по отчуждению территорий. По словам Крашенинникова, их рассмотрят в осеннюю сессию.

Как пояснял Клишас, запрет на отчуждение земель распространяется не только на сами территории и проживающее на них население, но и на федеральные власти.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это первый законопроект, который подготовили после вступления в силу поправок к Основному закону.