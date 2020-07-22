https://ria.ru/20200722/1574718540.html
Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
Государственная дума приняла закон, приравнивающий к экстремизму нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:35
2020-07-22T15:01
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dae6354d357130a2c5554414921dbf4d.jpg
https://ria.ru/20200722/1574717698.html
Арсен Енгибаров
Теперь официально запрещено говорить о том, что крым испортил жизнь всей России.
141
piligrimwl
Это тебе испортил, скорее всего.
127
125
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dae6354d357130a2c5554414921dbf4d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8fbae4ce7e01e6ef93821d20f5c2a498.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_1b15f547c50ea5160e7cf950c085b150.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, общество
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон, приравнивающий к экстремизму нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории.
В этой связи в документе уточняется понятие экстремистской деятельности.
Документ подготовили депутат Павел Крашенинников
и сенатор Андрей Клишас
в рамках реализации принятых к Конституции поправок.
Кроме того, они внесли на рассмотрение депутатов законопроекты с поправками в КоАП, УК и УПК, предусматривающие наказание за призывы и действия по отчуждению территорий. По словам Крашенинникова, их рассмотрят в осеннюю сессию.
Как пояснял Клишас, запрет на отчуждение земель распространяется не только на сами территории и проживающее на них население, но и на федеральные власти.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
отметил, что это первый законопроект, который подготовили после вступления в силу поправок к Основному закону.
Он подчеркнул, что "любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться".