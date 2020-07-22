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Госдума приняла законы о "регуляторной гильотине"
Госдума приняла пакет законов о реформе контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:43
россия
ольга савастьянова
совет федерации рф
госдума рф
общество
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"Ревизию актов российского законодательства правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса." Это хорошо. Теперь народным контролем представителями бизнеса, и экспертами, можно проверять и не чистых на руку предпринимателей, и не чистых на руку чиновников. Жаль что слово "гильотина" применяться будет образно, а не реально! :))
42
У всёпрапальщиков обед, или школоло в школах? )))))
34
4
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_6a894c799acd8373115d538b7299594a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, ольга савастьянова, совет федерации рф, госдума рф, общество

Госдума приняла законы о "регуляторной гильотине"

14:25 22.07.2020 (обновлено: 16:43 22.07.2020)
2608
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла пакет законов о реформе контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине.
В частности, вводятся основы государственного и муниципального контроля:
создание новой модели управления рисками;
появление понятия контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.
Авторы закона также предложили ввести новые виды мероприятий: контрольную закупку, выездные обследования или рейды. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.
Основные положения закона должны вступить в силу с 1 июля 2021 года.
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Второй закон определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. В документе:
определяется понятие обязательного требования,
указываются цели, основные принципы и полномочия по их установлению,
утверждается порядок разработки и вступления в силу правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов.
В пояснительной записке авторы отметили, что реализация положений не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса, а также не повлияет на достижение целей госпрограмм.
По их словам, требования устанавливаются "исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей".
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Закон также обязывает правительство ежегодно докладывать Госдуме и Совфеду о том, как исполняются обязательные требования, какие есть проблемы.
"Доклад будет на площадке Госдумы обсуждаться в публичном формате", — сказала глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Согласно предложенным поправкам закон должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года, за исключением некоторых положений, для которых предлагается установить более поздние сроки.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.
В рамках этого процесса, в частности, Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза. Ревизию актов российского законодательства правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса.
Константин Чуйченко
13 января, 15:08
Чуйченко оценил реализацию механизма "регуляторной гильотины"
3063009
Обсудить 4
РоссияОльга СавастьяноваСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
"Ревизию актов российского законодательства правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса." Это хорошо. Теперь народным контролем представителями бизнеса, и экспертами, можно проверять и не чистых на руку предпринимателей, и не чистых на руку чиновников. Жаль что слово "гильотина" применяться будет образно, а не реально! :))
22 июля, 14:54
ФАФедеральный Актуальный
23127000
У всёпрапальщиков обед, или школоло в школах? )))))
22 июля, 15:08
1.145533256775544 .
8176003
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