Госдума приняла законы о "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла пакет законов о реформе контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине.

В частности, вводятся основы государственного и муниципального контроля:

— создание новой модели управления рисками; создание новой модели управления рисками; — появление понятия контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности. появление понятия контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.

Авторы закона также предложили ввести новые виды мероприятий: контрольную закупку, выездные обследования или рейды. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.

Основные положения закона должны вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Второй закон определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. В документе:

— определяется понятие обязательного требования, определяется понятие обязательного требования, — указываются цели, основные принципы и полномочия по их установлению, указываются цели, основные принципы и полномочия по их установлению, — утверждается порядок разработки и вступления в силу правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов. утверждается порядок разработки и вступления в силу правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов.

В пояснительной записке авторы отметили, что реализация положений не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса, а также не повлияет на достижение целей госпрограмм.

По их словам, требования устанавливаются "исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей".

Закон также обязывает правительство ежегодно докладывать Госдуме и Совфеду о том, как исполняются обязательные требования, какие есть проблемы.

"Доклад будет на площадке Госдумы обсуждаться в публичном формате", — сказала глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова

Согласно предложенным поправкам закон должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года, за исключением некоторых положений, для которых предлагается установить более поздние сроки.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.