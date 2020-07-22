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Госдума приняла закон о воспитательной работе в образовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:19
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социальный навигатор, сн_образование, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, образование - общество, общество

Госдума приняла закон о воспитательной работе в образовании

14:12 22.07.2020 (обновлено: 15:19 22.07.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании.
Данную инициативу внес в Госдуму в конце мая президент РФ Владимир Путин. Изменения вносятся в федеральный закон "Об образовании".
Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, "направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации".
В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.
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Предполагается, что соответствующий федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.
Как прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин, "образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество". "Принятый сегодня закон направлен на реализацию новых норм конституции", - заявил он.
Володин отметил, что вопрос реализации закона на практике необходимо обсудить с профессиональным сообществом, чтобы избежать "формального подхода и органично включить воспитание в единый образовательный процесс", не добавляя излишней бюрократической нагрузки на школы и вузы.
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