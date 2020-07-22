Госдума приняла закон о воспитательной работе в образовании

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании.

Данную инициативу внес в Госдуму в конце мая президент РФ Владимир Путин . Изменения вносятся в федеральный закон "Об образовании".

Законопроектом предлагается определить воспитание как деятельность, "направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации".

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.

Предполагается, что соответствующий федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.

Как прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин , "образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество". "Принятый сегодня закон направлен на реализацию новых норм конституции", - заявил он.