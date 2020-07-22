Мишустин объяснил, почему не носит маску во время пандемии

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал развернутый ответ лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, спросившему, почему он не носит маску во время распространения коронавируса, подчеркнув, что очень старается не заразить ни одного депутата Госдумы.
В среду Мишустин в Госдуме выступил с отчетом о работе правительства. После этого слово взял Жириновский. Он спросил, почему премьер в условиях пандемии коронавируса не носит маску. Лидер ЛДПР указал, что часть представителей кабмина тоже без масок, и посоветовал их уволить. С места премьер ответил, что у него "большие иммуноглобулины, антитела".
Уже в заключительном слове Мишустин вернулся к этому вопросу и дал более развернутый ответ.
"Мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора… Я хочу вам сказать, все-таки, Владимир Вольфович, если тестироваться регулярно иммуноферментным анализом, то есть, когда вы видите, есть ли у вас иммуноглобулин G, который у меня обнаружен, то, в принципе, ни одного случая заражения в мире не произошло", - сказал Мишустин.
Он добавил, что "очень старается не заразить ни одного депутата Госдумы".
Премьер 30 апреля объявил президенту РФ о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Выписан Мишустин был 19 мая.
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