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Мишустин объяснил, почему не носит маску во время пандемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал развернутый ответ лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, спросившему, почему он не носит маску во время... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество

Мишустин объяснил, почему не носит маску во время пандемии

14:00 22.07.2020 (обновлено: 14:03 22.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал развернутый ответ лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, спросившему, почему он не носит маску во время распространения коронавируса, подчеркнув, что очень старается не заразить ни одного депутата Госдумы.
В среду Мишустин в Госдуме выступил с отчетом о работе правительства. После этого слово взял Жириновский. Он спросил, почему премьер в условиях пандемии коронавируса не носит маску. Лидер ЛДПР указал, что часть представителей кабмина тоже без масок, и посоветовал их уволить. С места премьер ответил, что у него "большие иммуноглобулины, антитела".
Уже в заключительном слове Мишустин вернулся к этому вопросу и дал более развернутый ответ.
"Мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора… Я хочу вам сказать, все-таки, Владимир Вольфович, если тестироваться регулярно иммуноферментным анализом, то есть, когда вы видите, есть ли у вас иммуноглобулин G, который у меня обнаружен, то, в принципе, ни одного случая заражения в мире не произошло", - сказал Мишустин.
Он добавил, что "очень старается не заразить ни одного депутата Госдумы".
Премьер 30 апреля объявил президенту РФ о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Выписан Мишустин был 19 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
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