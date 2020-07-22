https://ria.ru/20200722/1574713155.html
Зюганов отказался называть Силуанова "товарищем"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:34
2020-07-22T14:04
антон силуанов
кпрф
госдума рф
геннадий зюганов
экономика
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https://ria.ru/20200718/1574540680.html
Дядька Митька
А вы дорогой Генадий для страны полезного вообще ни чего не сделали от слова Совсем и кто ещё не дорос - это вопрос !
25
Ирина Дектярева
..помнится при коммунистах были пустые полки в магазинах..а, это как прокомментируете дедушка Зю?
18
7
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3bebf604d292e154971bffc30882a59c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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антон силуанов, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, экономика