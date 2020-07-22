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Зюганов отказался называть Силуанова "товарищем"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:04
антон силуанов
кпрф
госдума рф
геннадий зюганов
экономика
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А вы дорогой Генадий для страны полезного вообще ни чего не сделали от слова Совсем и кто ещё не дорос - это вопрос !
25
..помнится при коммунистах были пустые полки в магазинах..а, это как прокомментируете дедушка Зю?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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антон силуанов, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, экономика

Зюганов отказался называть Силуанова "товарищем"

13:34 22.07.2020 (обновлено: 14:04 22.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем".
"Хочу обратиться к Силуанову, хотел назвать товарищем, но пока он не тянет на товарища. Дыра в бюджете вами обозначена в 5 триллионов. Это 22% расходной части бюджета, еще, оказывается, 4,7 миллиона надо секвестировать", - сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы в среду.
"Я задаю ему вопрос: "Что будете секвестировать и как?". Если производство, то уже без новых технологий, тогда мы не решим проблемы электроники. Если инфраструктура, то она рвется сплошь и рядом, у нас уже половина труб изношены, если социалку - завтра будет бунт, уже нечего урезать, средний доход - 17 тысяч, самый низкий доход на гражданина за все последние годы. Мы обязаны тогда искать, откуда брать средства", - заявил лидер КПРФ.
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Антон СилуановКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановЭкономика
Популярные комментарии
А вы дорогой Генадий для страны полезного вообще ни чего не сделали от слова Совсем и кто ещё не дорос - это вопрос !
22 июля, 13:49
Дядька Митька
9100114
..помнится при коммунистах были пустые полки в магазинах..а, это как прокомментируете дедушка Зю?
22 июля, 14:33
ИДИрина Дектярева
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