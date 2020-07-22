Процесс распределения средств для регионов сделают "абсолютно прозрачным"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство и Правительство и Госдума сделают процесс распределения бюджетных средств для регионов прозрачным и честным, а также с учетом бюджетной обеспеченности регионов-доноров и регионов-реципиентов.

Как заявил Мишустин, из-за пандемии коронавируса бюджеты регионов потеряли в среднем восемь процентов. "Именно это являлось основным критерием нормализации сумм, которые были распределены межтрансфертными бюджетами. Министерство финансов согласовало именно этот механизм распределения, абсолютно прозрачно в диалоге с депутатами Государственной Думы, Советом Федерации это сделали", - сказал премьер.

"Мы обсуждали совместно и приняли решение после консультаций с Вячеславом Викторовичем Володиным, (спикером Совета Федерации) Валентиной Ивановной Матвиенко о том, что мы второй транш будем распределять... по ситуации социально-экономического развития региона - те, кто оказался в более сложной финансовой ситуации, получили больше", - пояснил Мишустин.

Он добавил, что распределение следующего транша ожидается в конце осени.

"Но я хочу вас обрадовать: есть еще сто миллиардов рублей, которые президент, так сказать, поручил нам направить на помощь регионам. И распределение это будет где-то в конце осени. Я очень надеюсь, что мы с вами вместе сделаем процесс распределения абсолютно прозрачным и честным. Хотя очень сложно всегда распределять денежные средства", - сказал премьер.

Володин в свою очередь отметил, что правительство при распределении средств услышало мнение депутатов Госдумы, членов трехсторонней комиссии, Совета Федерации. Спикер Госдумы при распределении средств также призвал учитывать бюджетную обеспеченность регионов-доноров и регионов-реципиентов.