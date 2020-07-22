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Процесс распределения средств для регионов сделают "абсолютно прозрачным"
Правительство и Госдума сделают процесс распределения бюджетных средств для регионов прозрачным и честным, а также с учетом бюджетной обеспеченности... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:27
михаил мишустин
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
политика
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михаил мишустин, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, политика

Процесс распределения средств для регионов сделают "абсолютно прозрачным"

13:26 22.07.2020 (обновлено: 13:27 22.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство и Госдума сделают процесс распределения бюджетных средств для регионов прозрачным и честным, а также с учетом бюджетной обеспеченности регионов-доноров и регионов-реципиентов.
Об этом в ходе отчета правительства в Госдуме заявили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер ГД Вячеслав Володин.
Дом правительства РФ
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Как заявил Мишустин, из-за пандемии коронавируса бюджеты регионов потеряли в среднем восемь процентов. "Именно это являлось основным критерием нормализации сумм, которые были распределены межтрансфертными бюджетами. Министерство финансов согласовало именно этот механизм распределения, абсолютно прозрачно в диалоге с депутатами Государственной Думы, Советом Федерации это сделали", - сказал премьер.
"Мы обсуждали совместно и приняли решение после консультаций с Вячеславом Викторовичем Володиным, (спикером Совета Федерации) Валентиной Ивановной Матвиенко о том, что мы второй транш будем распределять... по ситуации социально-экономического развития региона - те, кто оказался в более сложной финансовой ситуации, получили больше", - пояснил Мишустин.
Он добавил, что распределение следующего транша ожидается в конце осени.
"Но я хочу вас обрадовать: есть еще сто миллиардов рублей, которые президент, так сказать, поручил нам направить на помощь регионам. И распределение это будет где-то в конце осени. Я очень надеюсь, что мы с вами вместе сделаем процесс распределения абсолютно прозрачным и честным. Хотя очень сложно всегда распределять денежные средства", - сказал премьер.
Володин в свою очередь отметил, что правительство при распределении средств услышало мнение депутатов Госдумы, членов трехсторонней комиссии, Совета Федерации. Спикер Госдумы при распределении средств также призвал учитывать бюджетную обеспеченность регионов-доноров и регионов-реципиентов.
"В чем вы правы: нам надо посмотреть в принципе на эту тему с тем, чтобы, может быть, в будущем не обижать нам и доноров. Чтобы распределение было отдельно по группе тем, у кого бюджетная обеспеченность зашкаливает, а отдельно смотреть тех, у кого она явно недостаточная. Тогда у нас не будет "среднего по больнице", - сказал Володин.
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Михаил МишустинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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