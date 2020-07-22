https://ria.ru/20200722/1574712597.html
Жириновский заявил, что Фургал хотел подать в отставку еще до задержания
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:24
2020-07-22T16:33
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
хабаровский край
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
владимир жириновский
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_0:121:3212:1928_1400x0_80_0_0_9b09e95f848dc073e824d204f52f1db6.jpg
https://ria.ru/20200721/1574661781.html
SWR
Жириновский переобувается на ходу.
141
dayzzgone 1
Да,да,да. Вот кому мы верим так это Жирику) хотел сдаться может сразу?
114
79
москва
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_0:121:3212:1928_1400x0_80_0_0_9b09e95f848dc073e824d204f52f1db6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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