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Жириновский заявил, что Фургал хотел подать в отставку еще до задержания
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:33
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
хабаровский край
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
владимир жириновский
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Жириновский переобувается на ходу.
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Да,да,да. Вот кому мы верим так это Жирику) хотел сдаться может сразу?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, владимир жириновский, в мире

Жириновский заявил, что Фургал хотел подать в отставку еще до задержания

13:24 22.07.2020 (обновлено: 16:33 22.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края.
"Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кто-то хотел мускулы показать. Он летел уже, летел ко мне, по собственному желанию. Я уговорил", — сказал Жириновский в Госдуме.
Девятого июля Фургала задержали по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки в 2000-х годах. Сразу после этого его отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение. Сам он вину не признает.
Двадцатого июля Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, врио главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
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Популярные комментарии
Жириновский переобувается на ходу.
22 июля, 13:47
SWR
13450110
Да,да,да. Вот кому мы верим так это Жирику) хотел сдаться может сразу?
22 июля, 13:29
dayzzgone 1
91201110
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