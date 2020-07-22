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Распространение нового коронавируса
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Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину увольнять тех, кто во время распространения коронавируса не носит защитную... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:17
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
михаил мишустин
лдпр
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
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Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса

13:17 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину увольнять тех, кто во время распространения коронавируса не носит защитную маску, и обратил внимание на то, что глава кабмина также ею не пользуется.
В среду Мишустин в Госдуме выступил с отчетом о работе правительства. После этого слово взял Жириновский. Он спросил, почему премьер в условиях пандемии коронавируса не носит маску. Лидер ЛДПР указал, что часть представителей кабмина тоже без масок, и посоветовал их уволить.
"Потому что у меня иммуноглобулины большие, антитела", - ответил на это Мишустин.
Премьер 30 апреля объявил президенту РФ о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Выписан Мишустин был 19 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
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