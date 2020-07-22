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Жириновский прокомментировал отчет Мишустина о работе правительства
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в отчете правительства, который состоялся в среду, было мало внимания уделено политическим вопросам. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:10
михаил дегтярев
михаил мишустин
лдпр
владимир жириновский
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политика
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михаил дегтярев, михаил мишустин, лдпр, владимир жириновский, хабаровск, политика

Жириновский прокомментировал отчет Мишустина о работе правительства

13:10 22.07.2020
1996
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в отчете правительства, который состоялся в среду, было мало внимания уделено политическим вопросам.
"Если послушать со стороны, где-нибудь сидит чудак, слушает: "Кто там собрался? Наверно, бухгалтера". Цифры, цифр, кредиты… Это политический орган. Где политическая оценка? Сегодня что, все плохо или что-то плохо, а почему - не называем до сих пор", - сказал Жириновский, выступая после отчета.
В связи с этим политик обратил внимание на ситуацию в Хабаровске, где недавно был сменен руководитель региона.
"Михаил Владимирович, у вас, кстати, имя-отчество такое же, как у Дегтярева (врио главы Хабаровского края). Еще один повод помогать ему. Вы двойные тезки", - пошутил Жириновский, обращаясь к Мишустину.
LIVE: Мишустин представит отчет о работе Правительства РФ в 2019 году
Вчера, 10:01
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Прямая трансляция
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Михаил ДегтяревМихаил МишустинЛДПРВладимир ЖириновскийХабаровскПолитика
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