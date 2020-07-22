https://ria.ru/20200722/1574711473.html
Жириновский прокомментировал отчет Мишустина о работе правительства
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в отчете правительства, который состоялся в среду, было мало внимания уделено политическим вопросам. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:10
2020-07-22T13:10
михаил дегтярев
михаил мишустин
лдпр
владимир жириновский
хабаровск
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил дегтярев, михаил мишустин, лдпр, владимир жириновский, хабаровск, политика