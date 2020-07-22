Жириновский прокомментировал отчет Мишустина о работе правительства

"Если послушать со стороны, где-нибудь сидит чудак, слушает: "Кто там собрался? Наверно, бухгалтера". Цифры, цифр, кредиты… Это политический орган. Где политическая оценка? Сегодня что, все плохо или что-то плохо, а почему - не называем до сих пор", - сказал Жириновский, выступая после отчета.