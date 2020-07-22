Кубань оказалась в тройке лидеров по вводу жилья среди регионов

КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Краснодарский край вновь оказался в тройке регионов-лидеров России по вводу жилья по итогам первого полугодия текущего года, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В первом полугодии сдано 1,9 миллиона квадратных метров – на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Ежегодное увеличение объемов ввода жилья – одна из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". По этим показателям Кубань традиционно уступает только Москве и Московской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из общего объема жилья 1,1 миллиона квадратных метров приходится на многоквартирные дома. Сдано 24,2 тысячи квартир, большая часть – в краевой столице.
"В Краснодаре введено 57 домов – это 15 тысяч квартир. Их площадь составила порядка 730 тысяч кв. метров – на 37% больше, чем за такой же период прошлого года. Только за июнь в городе введено 26 многоквартирных домов, в том числе проблемные объекты", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства края Владимира Варехи.
По данным краевых властей, в целом по краю с начала года сдано 26 долгостроев – в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Туапсинском, Белореченском, Динском районах. Всего в 2020 году запланировано завершить строительство 119 проблемных объектов. Уточняется, что эта работа находится на личном контроле главы региона Вениамина Кондратьева.
Строительный комплекс – один из ключевых в экономике Кубани сегодня. "В этой сфере занято почти 70 тысяч человек. Компании ежегодно перечисляют в бюджет региона порядка 10 миллиардов рублей налогов. В период пандемии коронавируса предприятия отрасли одними из первых возобновили работу", - добавили в ведомстве.