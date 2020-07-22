Кубань оказалась в тройке лидеров по вводу жилья среди регионов

Строительный комплекс – один из ключевых в экономике Кубани сегодня. "В этой сфере занято почти 70 тысяч человек. Компании ежегодно перечисляют в бюджет региона порядка 10 миллиардов рублей налогов. В период пандемии коронавируса предприятия отрасли одними из первых возобновили работу", - добавили в ведомстве.