https://ria.ru/20200722/1574709913.html
Министр экономики Украины объяснил, почему страна "не сможет так выжить"
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что обеспокоен "отрицательным торговым балансом" с Россией,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:49
2020-07-22T22:36
евросоюз
игорь петрашко
россия
белоруссия
казахстан
украина
экономика
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https://ria.ru/20200628/1573596840.html
Семен Семеныч
Всё как обычно. Скачите дальше.
111
Aaz1970
Неужели красивые сказки закончились?.. А как же «скачки»?.. Может ещё попробуете, авось что-то получится!?
68
10
россия
белоруссия
казахстан
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/50051/66/500516631_0:155:3004:1845_1400x0_80_0_0_f863be20f2bd033259f81c1e081e351a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, игорь петрашко, россия, белоруссия, казахстан, украина, экономика