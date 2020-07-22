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Министр экономики Украины объяснил, почему страна "не сможет так выжить"
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что обеспокоен "отрицательным торговым балансом" с Россией,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:36
евросоюз
игорь петрашко
россия
белоруссия
казахстан
украина
экономика
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РИА Новости
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353
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евросоюз, игорь петрашко, россия, белоруссия, казахстан, украина, экономика

Министр экономики Украины объяснил, почему страна "не сможет так выжить"

12:49 22.07.2020 (обновлено: 22:36 22.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКонтейнеры на международном грузовом терминале
Контейнеры на международном грузовом терминале
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что обеспокоен "отрицательным торговым балансом" с Россией, Белоруссией и Казахстаном.
"Меня очень беспокоит огромный отрицательный баланс с Россией, с Белоруссией и с Казахстаном. То есть у нас в торговом балансе из десяти миллиардов долларов минус примерно шесть миллиардов — это с этими тремя странами", — заявил Петрашко в интервью информагентству "РБК Украина", которое опубликовано в среду.
По его словам, рынки этих стран закрыты для Украины, но она продолжает много чего покупать у них. Петрашко отметил, что страна "не сможет в долгосрочном плане так выжить".
Кроме того, министр сказал, что Украина имеет отрицательный торговый баланс с Евросоюзом.
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ЕвросоюзИгорь ПетрашкоРоссияБелоруссияКазахстанУкраинаЭкономика
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22 июля, 12:53
Семен Семеныч
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Неужели красивые сказки закончились?.. А как же «скачки»?.. Может ещё попробуете, авось что-то получится!?
22 июля, 13:33
Aaz1970
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