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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574709297.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1550
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 16, до 1550, сообщили РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1550

12:45 22.07.2020
194
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 16, до 1550, сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1534 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"Согласно исследованиям, проведенным 21 июля, выявлено 16 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 22 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1550, на лечении 733 пациента, выписаны 725 человека, летальных случаев 92", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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