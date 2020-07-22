В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1550

Ранее в ведомстве сообщали о 1534 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"Согласно исследованиям, проведенным 21 июля, выявлено 16 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 22 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1550, на лечении 733 пациента, выписаны 725 человека, летальных случаев 92", - говорится в сообщении ведомства.