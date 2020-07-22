Мишустин оценил ситуацию вокруг ЧП в Норильске

"По ущербу - вы знаете сумму, которую на сегодняшний день компетентные органы предъявили - 147 миллиардов. Сейчас пока разбираются в судах. Но если мы будем в этом смысле не учитывать бюджетную обеспеченность регионов, сложно будет. Возникнет нехорошее желание в бюджет заработать денег путем возмещения ущерба. Это тяжелая ситуация", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.