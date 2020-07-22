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Мишустин оценил ситуацию вокруг ЧП в Норильске
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что основные средства от штрафа "Норникеля" за разлив топлива в Норильске должны быть направлены на экологическую... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:34
отчет михаила мишустина о работе правительства
разлив дизельного топлива в норильске
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
госдума рф
норильск
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РИА Новости
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60
отчет михаила мишустина о работе правительства, разлив дизельного топлива в норильске, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф, норильск, экономика

Мишустин оценил ситуацию вокруг ЧП в Норильске

12:34 22.07.2020
282
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что основные средства от штрафа "Норникеля" за разлив топлива в Норильске должны быть направлены на экологическую ситуацию в регионе.
Ранее Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, которые, в частности, позволяют зачислить возмещения от "Норникеля" за ЧП в Норильске в федеральный бюджет.
"По ущербу - вы знаете сумму, которую на сегодняшний день компетентные органы предъявили - 147 миллиардов. Сейчас пока разбираются в судах. Но если мы будем в этом смысле не учитывать бюджетную обеспеченность регионов, сложно будет. Возникнет нехорошее желание в бюджет заработать денег путем возмещения ущерба. Это тяжелая ситуация", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Но без сомнения, основные средства, я считаю, при формировании бюджета, при формировании соответствующих лимитов бюджетных обязательств должны быть направлены на соответствующую экологическую ситуацию именно там, где случилась беда, или в регионы, которые рядом", - добавил он.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваРазлив дизельного топлива в НорильскеМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Госдума РФНорильскЭкономика
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