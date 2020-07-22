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Мишустин воспользовался советом Жириновского не отвечать "нет" депутатам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме воспользовался советом лидера ЛДПР Владимира Жириновского не отвечать "нет" ни на один... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:25
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
политика
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика

Мишустин воспользовался советом Жириновского не отвечать "нет" депутатам

12:25 22.07.2020
2016
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме воспользовался советом лидера ЛДПР Владимира Жириновского не отвечать "нет" ни на один из заданных вопросов депутатов и решил "начать издалека".
Член фракции ЛДПР спросил премьера о его позиции по поводу предложения перенести отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на несколько лет, и если он не поддерживает эту идею, то что он может предложить в качестве альтернативы.
"Вы знаете, во время подготовки к отчету в свое время Владимир Вольфович Жириновский посоветовал мне не говорить "нет" ни на один из заданных вопросов. Поэтому я начну издалека", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
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