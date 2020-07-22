https://ria.ru/20200722/1574707701.html
Мишустин воспользовался советом Жириновского не отвечать "нет" депутатам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме воспользовался советом лидера ЛДПР Владимира Жириновского не отвечать "нет" ни на один... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:25
2020-07-22T12:25
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
политика
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2
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика