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Распространение нового коронавируса
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На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
Число выявляемых заболевших коронавирусом на Кубани увеличивается с каждым днем и достигло 83 человек за сутки, в последний раз такие цифры были в начале июня,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:16
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, новороссийск, белореченский район, краснодарский край

На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

12:16 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Число выявляемых заболевших коронавирусом на Кубани увеличивается с каждым днем и достигло 83 человек за сутки, в последний раз такие цифры были в начале июня, сообщает оперативный штаб Краснодарского края
Отмечается, что в Армавире инфекция обнаружена у 17 человек, по 12 случаев – в Белореченском районе и Краснодаре, восемь – в Кущевском, шесть – в Сочи и четыре в Успенском районе. По три пациента выявлено в Кавказском, Северском, Усть-Лабинском, Динском и Выселковском районах. По два – в Новокубанском и Кореновском. По одному заболевшему в Абинском, Ейском и Приморско-Ахтарском районах, а также в Новороссийске и Анапе.
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"За последние сутки в регионе подтверждено 83 случая COVID-19. Среди заболевших 51 женщина и 32 мужчины в возрасте от четырех до 97 лет. Среди пациентов трое детей – четырех, 15 и 16 лет в Белореченском, Кущевском и Приморско-Ахтарском районах", - говорится в сообщении.
По данным властей, в последний раз так много случаев было выявлено 9 июня – 89 человек. При этом с начала месяца минимально в сутки выявляли 57 случаев заболевания коронавирусом. Однако с 18 июля, когда в регионе был снят еще ряд ограничений из-за пандемии, и была разрешена работа аквапарков, бассейнов и аттракционов, число заболевших превысило 70 человек и увеличивалось с каждым днем.
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"Всего в крае подтверждено 7423 случая заболевания COVID-19. При этом 6377 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 125 – за последние сутки, 99 человек скончалось. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 19 пациентов, еще один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации", - говорится в сообщении.
В обсерваторах продолжают оставаться 49 граждан. Режим повышенной готовности продлен в крае до 3 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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