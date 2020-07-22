На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Число выявляемых заболевших Число выявляемых заболевших коронавирусом на Кубани увеличивается с каждым днем и достигло 83 человек за сутки, в последний раз такие цифры были в начале июня, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

"За последние сутки в регионе подтверждено 83 случая COVID-19. Среди заболевших 51 женщина и 32 мужчины в возрасте от четырех до 97 лет. Среди пациентов трое детей – четырех, 15 и 16 лет в Белореченском, Кущевском и Приморско-Ахтарском районах", - говорится в сообщении.

По данным властей, в последний раз так много случаев было выявлено 9 июня – 89 человек. При этом с начала месяца минимально в сутки выявляли 57 случаев заболевания коронавирусом. Однако с 18 июля, когда в регионе был снят еще ряд ограничений из-за пандемии, и была разрешена работа аквапарков, бассейнов и аттракционов, число заболевших превысило 70 человек и увеличивалось с каждым днем.

"Всего в крае подтверждено 7423 случая заболевания COVID-19. При этом 6377 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 125 – за последние сутки, 99 человек скончалось. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 19 пациентов, еще один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации", - говорится в сообщении.

В обсерваторах продолжают оставаться 49 граждан. Режим повышенной готовности продлен в крае до 3 августа.