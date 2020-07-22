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Туроператоры Таиланда массово выходят из бизнеса на фоне пандемии
Таиландские туроператоры массово выходят из бизнеса на фоне резкого сокращения мирового туррынка в результате пандемии COVID-19 и мер, принятых многими... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:20
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, китай, таиланд

Туроператоры Таиланда массово выходят из бизнеса на фоне пандемии

16:20 22.07.2020
1909
© Фото : Александр АндреевОтель Таворн Пальм Бич Резорт
Отель Таворн Пальм Бич Резорт
© Фото : Александр Андреев
БАНГКОК, 22 июл – РИА Новости. Таиландские туроператоры массово выходят из бизнеса на фоне резкого сокращения мирового туррынка в результате пандемии COVID-19 и мер, принятых многими странами, сообщает Bangkok Post.
Более 30 процентов фирм, работавших в сфере приема иностранных гостей, включая туроператоров, магазины сувениров, рестораны, рассчитанные на прием групп отдыхающих, компании, владеющие экскурсионными автобусами, в апреле-июне прекратили деятельность. Многие начали продавать свои активы и запустили процедуру ликвидации. Такие данные газета приводит, ссылаясь на статистику таиландского Совета по туризму.
По данным Ассоциации туроператоров Таиланда, с января по июнь текущего года более тысячи таких компаний, то есть половина от имеющих лицензию, вернули ее государству.
Прогноз годового объема въездного иностранного туризма в Таиланде, закрывшем границы 26 марта в качестве меры против распространения коронавирусной инфекции, упал на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В наибольшей степени проблемы коснулись фирм, специфически ориентированных на массовый прием туристов из КНР, говорится в сообщении.
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