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В Госдуму внесли проект о повышении предельного возраста молодежи
Группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект о молодежной политике в РФ, он, в частности, предполагает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:14
совет федерации рф
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РИА Новости
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совет федерации рф, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о повышении предельного возраста молодежи

12:14 22.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект о молодежной политике в РФ, он, в частности, предполагает увеличение предельного возраста молодежи с 30 до 35 лет, следует из электронной базы данных ГД.
Проект разработан в целях развития поправок к Конституции РФ. Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи".
Молодежь
17 июля, 15:56
Росмолодежь поддержала проект по увеличению возраста молодежи до 35 лет
"Особо стоит отметить, что проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки (например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, в проекте прописываются субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления молодежной политики.
"Их реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций территорий соответствующих регионов, в том числе в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ субъектов, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений", - поясняют авторы инициативы.
Отмечается, что законопроект позволяет выстроить систему государственных органов власти, уполномоченных осуществлять такую политику, и закрепляет их полномочия на всех уровнях. В частности, к полномочиям государственной власти отнесена разработка и проведение единой молодежной политики.
Здание Совета Федерации РФ
15 июля, 11:30
В Совфеде разработали законопроект по увеличению возраста молодежи
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Совет Федерации РФГосдума РФОбщество
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