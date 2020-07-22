В Госдуму внесли проект о повышении предельного возраста молодежи

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группа членов Группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект о молодежной политике в РФ, он, в частности, предполагает увеличение предельного возраста молодежи с 30 до 35 лет, следует из электронной базы данных ГД.

Проект разработан в целях развития поправок к Конституции РФ. Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи".

"Особо стоит отметить, что проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки (например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, в проекте прописываются субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления молодежной политики.

"Их реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций территорий соответствующих регионов, в том числе в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ субъектов, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений", - поясняют авторы инициативы.