ФСБ показала холодильники, забитые изъятой у браконьеров черной икрой

В ходе задержания и 12 обысков, проведенных в жилищах подозреваемых и на торговых площадках Москвы, было обнаружено и изъято более 100 килограммов браконьерской продукции (предположительно, черной икры осетровых пород), 2,7 миллиона рублей выручки от ее реализации, банковские карты и мобильные телефоны, использовавшиеся при взаиморасчетах, а также бухгалтерские отчетные документы теневого бизнеса.