https://ria.ru/20200722/1574706064.html
ФСБ показала холодильники, забитые изъятой у браконьеров черной икрой
Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания лиц, занимавшихся браконьерством, и изъятия у них икры осетровых... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:05
2020-07-22T12:05
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания лиц, занимавшихся браконьерством, и изъятия у них икры осетровых рыб.
Ранее в среду ФСБ
и СК
сообщили, что правоохранителями на территории Москвы
и Дагестана
пресечена деятельность международной преступной группы, причастной к незаконному обороту водных биологических ресурсов из числа видов, занесенных в Красную книгу РФ, а также к другим преступлениям общеуголовной направленности.
В ходе задержания и 12 обысков, проведенных в жилищах подозреваемых и на торговых площадках Москвы, было обнаружено и изъято более 100 килограммов браконьерской продукции (предположительно, черной икры осетровых пород), 2,7 миллиона рублей выручки от ее реализации, банковские карты и мобильные телефоны, использовавшиеся при взаиморасчетах, а также бухгалтерские отчетные документы теневого бизнеса.
На кадрах видеосъемки показан, в частности, процесс обыска в гараже, где задержанные хранили свой "улов", демонстрируются холодильники, заполненные банками с черной икрой.