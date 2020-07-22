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Война в Сирии
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Эксперт прокомментировал итоги парламентских выборов в Сирии
Прошедшие 19 июля в Сирии парламентские выборы подтвердили легитимность действующего правительства, а также стали свидетельством того, что государственные... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:57
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война в сирии, борис долгов, российская академия наук, сирия, сша, в мире

Эксперт прокомментировал итоги парламентских выборов в Сирии

11:57 22.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПредвыборные плакаты кандидатов в парламент Сирии
Предвыборные плакаты кандидатов в парламент Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Предвыборные плакаты кандидатов в парламент Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прошедшие 19 июля в Сирии парламентские выборы подтвердили легитимность действующего правительства, а также стали свидетельством того, что государственные институты в этой стране по-прежнему полноценно функционируют, заявил РИА Новости старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
В воскресенье в Сирии состоялись выборы в Народный совет. За место в парламенте боролись более 1,6 тысячи кандидатов. По результатам голосования правящая партия "Баас" и входящие с ней в союз партии получили более 80 парламентских мест из 250. Ряд стран, в том числе Турция и США, заявили о непризнании результатов выборов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
21 июля, 17:41Война в Сирии
Эрдоган заявил, что Турция не признает парламентские выборы в Сирии
Как отметил российский востоковед, прошедшие выборы показали, что сирийское государство "продолжает функционировать в соответствии с законами, которые в нем приняты". Кроме того, "они подтвердили, что сирийские государственные институты функционируют в полноценном режиме, а действующий политический режим сохраняет свою легитимность".
"Эти выборы являются залогом того, что Сирия будет и дальше существовать как демократическое государство, естественно, со скидкой на те условия, в которых оно сейчас пребывает. Я имею в виду вялотекущий конфликт, основной причиной продолжения которого сейчас являются действия внешних акторов", - заявил Долгов.
Что касается непризнания парламентских выборов в Сирии со стороны ряда государств Запада и Турции, то оно, по мнению эксперта, отражает лишь их давнее стремление продолжать "продавливать" свои интересы в этой арабской стране. "С самого начала внутреннего конфликта в Сирии администрация США продвигала свои интересы здесь, в том числе смену неугодного для Вашингтона режима. Это оставалось задачей максимум, а задачей минимум было расчленение Сирии. Что, собственно, и продолжается", - напомнил Долгов.
"Таким образом, заявления о непризнании выборов являются продолжением этой политики. А то, что политический процесс в Сирии необходим, это безусловно. Сирийское государство должно действовать, функционировать, жить нормальной жизнью, что и продемонстрировали прошедшие парламентские выборы", - резюмировал эксперт.
Парламентские выборы проходили только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могли принять участие в голосовании.
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
20 июля, 23:57
США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии
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Война в СирииВойна в СирииБорис ДолговРоссийская академия наукСирияСШАВ мире
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