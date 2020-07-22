Эксперт прокомментировал итоги парламентских выборов в Сирии

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прошедшие 19 июля в Борис Долгов. Прошедшие 19 июля в Сирии парламентские выборы подтвердили легитимность действующего правительства, а также стали свидетельством того, что государственные институты в этой стране по-прежнему полноценно функционируют, заявил РИА Новости старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

В воскресенье в Сирии состоялись выборы в Народный совет. За место в парламенте боролись более 1,6 тысячи кандидатов. По результатам голосования правящая партия "Баас" и входящие с ней в союз партии получили более 80 парламентских мест из 250. Ряд стран, в том числе Турция США , заявили о непризнании результатов выборов.

Как отметил российский востоковед, прошедшие выборы показали, что сирийское государство "продолжает функционировать в соответствии с законами, которые в нем приняты". Кроме того, "они подтвердили, что сирийские государственные институты функционируют в полноценном режиме, а действующий политический режим сохраняет свою легитимность".

"Эти выборы являются залогом того, что Сирия будет и дальше существовать как демократическое государство, естественно, со скидкой на те условия, в которых оно сейчас пребывает. Я имею в виду вялотекущий конфликт, основной причиной продолжения которого сейчас являются действия внешних акторов", - заявил Долгов.

Что касается непризнания парламентских выборов в Сирии со стороны ряда государств Запада и Турции, то оно, по мнению эксперта, отражает лишь их давнее стремление продолжать "продавливать" свои интересы в этой арабской стране. "С самого начала внутреннего конфликта в Сирии администрация США продвигала свои интересы здесь, в том числе смену неугодного для Вашингтона режима. Это оставалось задачей максимум, а задачей минимум было расчленение Сирии. Что, собственно, и продолжается", - напомнил Долгов.

"Таким образом, заявления о непризнании выборов являются продолжением этой политики. А то, что политический процесс в Сирии необходим, это безусловно. Сирийское государство должно действовать, функционировать, жить нормальной жизнью, что и продемонстрировали прошедшие парламентские выборы", - резюмировал эксперт.