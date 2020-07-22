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Мосгордума приняла закон о штрафах за борщевик на земельных участках
Депутаты Мосгордумы приняли закон об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:02
алексей шапошников
московская городская дума
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
алексей шапошников, московская городская дума, москва, общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за борщевик на земельных участках

11:54 22.07.2020 (обновлено: 17:02 22.07.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
© РИА Новости
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Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы приняли закон об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала данный законопроект.
Борщевик
21 июля, 17:31Новости Подмосковья
Более 13 млн рублей штрафов за борщевик выписаны в Подмосковье
"За – 42, против – нет, воздержались – один ", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников по итогам голосования.
Законопроектом предлагается внести изменения в закон города Москвы, предполагающие обязанность собственников земельных участков удалять борщевик. В противном случае их ждет административная ответственность – предупреждение или штраф от 2 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, от 150 до 700 тысяч рублей – для юридических лиц.
Работы по уничтожению борщевика
23 июня, 13:28Новости Подмосковья
В Подмосковье приступили ко второму этапу борьбы с борщевиком
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Алексей ШапошниковМосковская городская думаМоскваОбщество
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