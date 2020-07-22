https://ria.ru/20200722/1574705045.html
Мосгордума приняла закон о штрафах за борщевик на земельных участках
Депутаты Мосгордумы приняли закон об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:54
2020-07-22T17:02
алексей шапошников
московская городская дума
москва
общество
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https://ria.ru/20200721/1574666076.html
https://ria.ru/20200623/1573359359.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей шапошников, московская городская дума, москва, общество