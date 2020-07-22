Названы популярные маршруты для путешествий на самолете этим летом

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные маршруты для авиапутешествий этим летом, сообщает Туту.ру.

Аналитики онлайн-сервиса проанализировали бронирования и выяснили, что добираться до морских курортов пользователи предпочитают на самолете.

В июне и июле пассажиры чаще всего летали из Москвы в Симферополь, Сочи, Анапу, Краснодар и Санкт-Петербург. При этом Краснодар подвинул Северную столицу с прошлогоднего четвертого на пятое место.

Эксперты отмечают рост интереса к Анапе. Причем из Москвы спрос такой же, как и в прошлом году, а из города на Неве – переместился с 31 строчки на 17.

Также эксперты заметили, что перелеты по самым востребованным направлениям заметно подешевели. К примеру, средняя цена билета из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу снизилась на 20 процентов.