https://ria.ru/20200722/1574704213.html
Названы популярные маршруты для путешествий на самолете этим летом
Эксперты назвали самые популярные маршруты для авиапутешествий этим летом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:23
2020-07-22T17:23
туризм
туризм
нева (река)
новости - туризм
москва
новосибирск
краснодар
симферополь
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_5c5593409707f28534393b49c4f6777d.jpg
https://ria.ru/20200708/1573616371.html
нева (река)
москва
новосибирск
краснодар
симферополь
сочи
екатеринбург
анапа
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_5c5593409707f28534393b49c4f6777d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_455:0:3186:2048_1400x0_80_0_0_6966017f833d256699ca0e7971eb1677.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_796:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_02ca025954481fb951b144555242c74f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, нева (река), новости - туризм, москва, новосибирск, краснодар, симферополь, сочи, екатеринбург, анапа, санкт-петербург
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные маршруты для авиапутешествий этим летом, сообщает Туту.ру.
Аналитики онлайн-сервиса проанализировали бронирования и выяснили, что добираться до морских курортов пользователи предпочитают на самолете.
В июне и июле пассажиры чаще всего летали из Москвы в Симферополь, Сочи, Анапу, Краснодар и Санкт-Петербург. При этом Краснодар подвинул Северную столицу с прошлогоднего четвертого на пятое место.
Эксперты отмечают рост интереса к Анапе. Причем из Москвы спрос такой же, как и в прошлом году, а из города на Неве – переместился с 31 строчки на 17.
Также эксперты заметили, что перелеты по самым востребованным направлениям заметно подешевели. К примеру, средняя цена билета из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу снизилась на 20 процентов.
Наиболее существенно – почти вполовину — упали цены на перелеты из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск (на 47, 46 и 45 процентов соответственно).