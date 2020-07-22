Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200722/1574704213.html
Названы популярные маршруты для путешествий на самолете этим летом
Эксперты назвали самые популярные маршруты для авиапутешествий этим летом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:23
туризм
туризм
нева (река)
новости - туризм
москва
новосибирск
краснодар
симферополь
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_5c5593409707f28534393b49c4f6777d.jpg
https://ria.ru/20200708/1573616371.html
нева (река)
москва
новосибирск
краснодар
симферополь
сочи
екатеринбург
анапа
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_5c5593409707f28534393b49c4f6777d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_455:0:3186:2048_1400x0_80_0_0_6966017f833d256699ca0e7971eb1677.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_796:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_02ca025954481fb951b144555242c74f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, нева (река), новости - туризм, москва, новосибирск, краснодар, симферополь, сочи, екатеринбург, анапа, санкт-петербург

Названы популярные маршруты для путешествий на самолете этим летом

17:23 22.07.2020
323
© Depositphotos / emariaПассажиры в защитных маска на борту самолета
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
© Depositphotos / emaria
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные маршруты для авиапутешествий этим летом, сообщает Туту.ру.
Аналитики онлайн-сервиса проанализировали бронирования и выяснили, что добираться до морских курортов пользователи предпочитают на самолете.
В июне и июле пассажиры чаще всего летали из Москвы в Симферополь, Сочи, Анапу, Краснодар и Санкт-Петербург. При этом Краснодар подвинул Северную столицу с прошлогоднего четвертого на пятое место.
Эксперты отмечают рост интереса к Анапе. Причем из Москвы спрос такой же, как и в прошлом году, а из города на Неве – переместился с 31 строчки на 17.
Также эксперты заметили, что перелеты по самым востребованным направлениям заметно подешевели. К примеру, средняя цена билета из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу снизилась на 20 процентов.
Наиболее существенно – почти вполовину — упали цены на перелеты из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск (на 47, 46 и 45 процентов соответственно).
Пляжный отдых в Сочи
8 июля, 08:00Туризм
Чистое Черное море: где найти идеальные пляжи в Сочи
220100
ТуризмТуризмНева (река)Новости - ТуризмМоскваНовосибирскКраснодарСимферопольСочиЕкатеринбургАнапаСанкт-Петербург
Рекомендуем
Вячеслав Володин
Володин выступил против двухпартийной системы в России
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Туркмения получила в ВТО статус наблюдателя
Сотрудник полиции и автомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы
В Москве восстановили движение, перекрывавшееся из-за бесхозной сумки
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
Таллин
Стало известно, в какие города Прибалтики поедут туристы после пандемии
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
Защита обжаловала решение суда об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Автомобиль прокуратуры России
Житель Новороссийска заплатит штраф за покупку леопарда
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Таганроге подростка подозревают в убийстве продавца компьютеров
Последствия ДТП на юго-востоке Москвы
Госавтоинспекция назвала виновника ДТП на юго-востоке Москвы
Выпускники российских школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Москве Парк Горького подготовили к выпускному
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Посол США прокомментировал ситуацию с выдачей виз россиянам
Канцлер Германии Ангела Меркель
"Альтернатива для Германии" пожаловалась на Меркель в суд
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 21 798
Машина скорой помощи
В Тверской области врачи спасли пациентку с полным поражением легких
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
Лента новостейМолния