Суд в четверг изберет меру пресечения захватившему заложников в Луцке

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Суд в четверг будет избирать меру пресечения мужчине, захватившему заложников в Луцке, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Волынской области.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
"Сегодня злоумышленнику объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении полиции в Facebook.