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Суд в четверг изберет меру пресечения захватившему заложников в Луцке
Суд в четверг будет избирать меру пресечения мужчине, захватившему заложников в Луцке, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:44
ситуация на украине
волынская область
захват заложников в луцке
антон геращенко
владимир зеленский
украина
в мире
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волынская область
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Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Мужчина захватил автобус и удерживает около 20 человек в украинском Луцке. Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Территорию окружил спецназ, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.
2020-07-22T11:15
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ситуация на украине, волынская область, захват заложников в луцке, антон геращенко, владимир зеленский, украина, в мире

Суд в четверг изберет меру пресечения захватившему заложников в Луцке

11:15 22.07.2020 (обновлено: 22:44 22.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Суд в четверг будет избирать меру пресечения мужчине, захватившему заложников в Луцке, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Волынской области.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
"Сегодня злоумышленнику объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
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Ситуация на УкраинеВолынская областьЗахват заложников в ЛуцкеАнтон ГеращенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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