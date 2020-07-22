Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

"За это отвечает руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. По-разному сейчас складываемся ситуация. В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет соответственно приниматься окончательное решение по каждому из регионов", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.