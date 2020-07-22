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Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Решение о том, в каком формате начать следующий учебный год, будет принято 20 августа, оно будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:25
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социальный навигатор, сн_образование, отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, в мире

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

11:12 22.07.2020 (обновлено: 11:25 22.07.2020)
8549
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение о том, в каком формате начать следующий учебный год, будет принято 20 августа, оно будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За это отвечает руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. По-разному сейчас складываемся ситуация. В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет соответственно приниматься окончательное решение по каждому из регионов", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.
"Я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески отправим детишек в школу", - добавил он.
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