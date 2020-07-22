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Мишустин: решение о начале учебного года будут принимать сами регионы
Решение о начале учебного года будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:25
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Мишустин: решение о начале учебного года будут принимать сами регионы

11:11 22.07.2020 (обновлено: 11:25 22.07.2020)
327
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченицы в школьном кабинете
Ученицы в школьном кабинете
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Ученицы в школьном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение о начале учебного года будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Без сомнения, мы будем принимать решение в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в субъекте Федерации", - - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.
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