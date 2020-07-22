https://ria.ru/20200722/1574701226.html
Мишустин: решение о начале учебного года будут принимать сами регионы
Решение о начале учебного года будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:11
2020-07-22T11:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество