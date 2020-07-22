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Ростовская область
Ростовская область
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Поисковики подняли останки 15 бойцов Красной Армии в Ростовской области
Останки 15 бойцов Красной армии обнаружили казачьи поисковые отряды в Куйбышевском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:30
ростовская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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великая отечественная война (1941-1945)

Поисковики подняли останки 15 бойцов Красной Армии в Ростовской области

11:30 22.07.2020
52
© Фото : правительство Ростовской областиМемориал героям-освободителям Миус-фронта в Куйбышевском районе
Мемориал героям-освободителям Миус-фронта в Куйбышевском районе
© Фото : правительство Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Останки 15 бойцов Красной армии обнаружили казачьи поисковые отряды в Куйбышевском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Поисковики в течение десяти дней проводили полевые работы в местах, где в годы Великой Отечественной войны бойцам Красной Армии противостояли полчища немецко-фашистских захватчиков.
"Результаты проведенной вахты – 15 поднятых бойцов. Они погибли при освобождении хутора Новобахмутский. Кто эти воины – пока неизвестно. Один солдат поднят с личными вещами. При нем найден гвардейский значок, ложка с нацарапанной буквой "Н" и истлевшая красноармейская книжка", - говорится в сообщении.
Обнаруженные в ходе вахты артефакты отправятся в музейную коллекцию, а останки бойцов будут с почестями перезахоронены, сказала руководитель казачьего поискового отряда "Старый Миус" Марина Шевченко,
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Свою нынешнюю экспедицию казаки посвятили 75-й годовщине Победы советского народа над фашистскими захватчиками.
"Сегодня в регионе поисковой работой занимается 22 казачьих отряда. Все они выполняют священную миссию – увековечивают память о павших бойцах Великой Отечественной. За этими словами стоит огромный труд. На счету одного только отряда "Старый Миус" за последние три года его работы – 89 поднятых бойцов и семь установленных имен красноармейцев", - отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Пресс-служба напоминает, что через территорию Куйбышевского района во время войны проходила линия Миус-фронта. Там немецкие войска в 1941 году создали укреплённый оборонительный рубеж, а населённые пункты превратили в узлы сопротивления с круговой обороной. По всей линии фронта шли ожесточённые бои. Немцы ежедневно предпринимали против Красной Армии по 13-18 контратак в день.В 1941-1943 годах территория Куйбышевского района дважды переходила от немецких к советским войскам, и только в конце августа 1943 года район был окончательно освобождён от захватчиков.
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Ростовская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)
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