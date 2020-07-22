Поисковики подняли останки 15 бойцов Красной Армии в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Останки 15 бойцов Красной армии обнаружили казачьи поисковые отряды в Куйбышевском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Поисковики в течение десяти дней проводили полевые работы в местах, где в годы Великой Отечественной войны бойцам Красной Армии противостояли полчища немецко-фашистских захватчиков.

"Результаты проведенной вахты – 15 поднятых бойцов. Они погибли при освобождении хутора Новобахмутский. Кто эти воины – пока неизвестно. Один солдат поднят с личными вещами. При нем найден гвардейский значок, ложка с нацарапанной буквой "Н" и истлевшая красноармейская книжка", - говорится в сообщении.

Обнаруженные в ходе вахты артефакты отправятся в музейную коллекцию, а останки бойцов будут с почестями перезахоронены, сказала руководитель казачьего поискового отряда "Старый Миус" Марина Шевченко,

Свою нынешнюю экспедицию казаки посвятили 75-й годовщине Победы советского народа над фашистскими захватчиками.

"Сегодня в регионе поисковой работой занимается 22 казачьих отряда. Все они выполняют священную миссию – увековечивают память о павших бойцах Великой Отечественной. За этими словами стоит огромный труд. На счету одного только отряда "Старый Миус" за последние три года его работы – 89 поднятых бойцов и семь установленных имен красноармейцев", - отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.