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Эксперт прокомментировал санкции США против "Северного потока – 2"
Возможное ужесточение санкций США против газопровода "Северный поток 2" - попытка оказать влияние на европейские страны, однако они вряд ли обратят серьезное... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:28
северный поток — 2
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северный поток — 2, сша, в мире

Эксперт прокомментировал санкции США против "Северного потока – 2"

11:04 22.07.2020 (обновлено: 19:28 22.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Возможное ужесточение санкций США против газопровода "Северный поток 2" - попытка оказать влияние на европейские страны, однако они вряд ли обратят серьезное внимание на американские меры, заявил РИА Новости доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.
Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Это один из проектов бюджета. Второй проект предложен сенатом. Обычно сначала проекты обсуждаются в палатах, потом их сводит в один согласительная комиссия из представителей Республиканской и Демократической партий. Этот документ и передают на подпись президенту.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Вчера, 09:47Сказано в эфире
Ответит ли немецкий бизнес на санкции США против "Северного потока-2"?Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против "Северного потока-2", заявили в Восточном комитете немецкой экономики. Политолог Юрий Светов предположил в эфире радио Sputnik, что может последовать за этими заявлениями.
"Это давление на европейских союзников, в первую очередь на Германию. Пока это вряд ли окажет какое-либо воздействие на строительство (газопровода "Северный поток – 2" - ред.). В настоящее время у России, Германии, европейских стран есть шанс, невзирая на окрики из Вашингтона, довести дело до конца", - считает Межуев.
Однако в последствии, по его словам, как только избирательная кампания в США пройдет, политическая ситуация стабилизируется, война внутри партий затихнет, давление на Европу усилится и "можно ожидать неприятных обстоятельств".
"Но здесь главное - не отступать от начатого, понимая, что в настоящий момент Германия не будет прислушиваться к Вашингтону, так как она осознает, что Вашингтон занят внутренними конфликтами, и его внешние действия обусловлены внутренней нестабильностью. Так что сейчас не следует ожидать, что европейские страны обратят серьезное внимание на эти санкции, но впоследствии Америка будет пытаться вернуть Европу в единый западный лагерь. Думаю, это будет главная задача США последующие четыре года, кто бы ни стал американским президентом", - отметил политолог.
"Северный поток–2" - строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море - район Усть-Луги Ленинградской области, выход - на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута - более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока – 2" - 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока – 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
Вчера, 08:00
В США одобрен проект оборонного бюджета с санкциями против "Севпотока-2"
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Северный поток — 2СШАВ мире
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