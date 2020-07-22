Эксперт прокомментировал санкции США против "Северного потока – 2"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Возможное ужесточение санкций США против газопровода Возможное ужесточение санкций США против газопровода "Северный поток 2" - попытка оказать влияние на европейские страны, однако они вряд ли обратят серьезное внимание на американские меры, заявил РИА Новости доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Это один из проектов бюджета. Второй проект предложен сенатом. Обычно сначала проекты обсуждаются в палатах, потом их сводит в один согласительная комиссия из представителей Республиканской и Демократической партий. Этот документ и передают на подпись президенту.

"Это давление на европейских союзников, в первую очередь на Германию. Пока это вряд ли окажет какое-либо воздействие на строительство (газопровода "Северный поток – 2" - ред.). В настоящее время у России, Германии, европейских стран есть шанс, невзирая на окрики из Вашингтона, довести дело до конца", - считает Межуев.

Однако в последствии, по его словам, как только избирательная кампания в США пройдет, политическая ситуация стабилизируется, война внутри партий затихнет, давление на Европу усилится и "можно ожидать неприятных обстоятельств".

"Но здесь главное - не отступать от начатого, понимая, что в настоящий момент Германия не будет прислушиваться к Вашингтону, так как она осознает, что Вашингтон занят внутренними конфликтами, и его внешние действия обусловлены внутренней нестабильностью. Так что сейчас не следует ожидать, что европейские страны обратят серьезное внимание на эти санкции, но впоследствии Америка будет пытаться вернуть Европу в единый западный лагерь. Думаю, это будет главная задача США последующие четыре года, кто бы ни стал американским президентом", - отметил политолог.