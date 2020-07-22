Речи об отказе от традиционной формы обучения не идет, заявил Мишустин

Он отметил, что спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется. Причем дополнительное образование онлайн стало популярным у людей всех возрастов.

"Подчеркну – это не означает отказа от традиционных форм образования. Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению. Такой подход также расширяет возможности программ непрерывного образования и повышения квалификации", - пояснил Мишустин.