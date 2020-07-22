Речи об отказе от традиционной формы обучения не идет, заявил Мишустин

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ не собираются отказываться от традиционных форм обучения, потому что компьютер не заменит живого общения учителя и ученика, но возможности учебы в формате онлайн нужно использовать и дальше.
"Сейчас уже идет подготовка к новому учебному году. Мы видим, насколько важно технологически оснастить школы, колледжи и вузы, подготовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению. Создать качественный контент. И сформировать нормативную базу для цифровой образовательной среды", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Он отметил, что спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется. Причем дополнительное образование онлайн стало популярным у людей всех возрастов.
"Подчеркну – это не означает отказа от традиционных форм образования. Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению. Такой подход также расширяет возможности программ непрерывного образования и повышения квалификации", - пояснил Мишустин.
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