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Речи об отказе от традиционной формы обучения не идет, заявил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ не собираются отказываться от традиционных форм обучения, потому что компьютер не заменит живого общения РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:47
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353
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социальный навигатор, сн_образование, отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, общество

Речи об отказе от традиционной формы обучения не идет, заявил Мишустин

10:45 22.07.2020 (обновлено: 10:47 22.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ не собираются отказываться от традиционных форм обучения, потому что компьютер не заменит живого общения учителя и ученика, но возможности учебы в формате онлайн нужно использовать и дальше.
"Сейчас уже идет подготовка к новому учебному году. Мы видим, насколько важно технологически оснастить школы, колледжи и вузы, подготовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению. Создать качественный контент. И сформировать нормативную базу для цифровой образовательной среды", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Вчера, 10:42
Мишустин заявил, что дистанционную работу надо ввести в правовое поле
Он отметил, что спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется. Причем дополнительное образование онлайн стало популярным у людей всех возрастов.
"Подчеркну – это не означает отказа от традиционных форм образования. Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению. Такой подход также расширяет возможности программ непрерывного образования и повышения квалификации", - пояснил Мишустин.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеОтчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФОбщество
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