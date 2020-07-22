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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 165 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 165 человек с COVID-19, за все время - 12 745, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в стране. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:34
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 165 пациентов с коронавирусом

10:34 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 165 человек с COVID-19, за все время - 12 745, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в стране.
"За последние сутки подтверждено 165 летальных случаев... За весь период по России умерло 12 745 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 28 человек умерли в Санкт-Петербурге, 19 - в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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