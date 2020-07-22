Депутаты Мосгордумы попросят Собянина поддержать деятелей культуры

"Мы подготовили соответствующее письмо от фракции "Единая России" и депутатского объединения "Моя Москва" к мэру нашего города Сергею Собянину... Мы надеемся, что Сергей Семенович поддержит нашу просьбу и эту отрасль финансово поддержит, и все специалисты и их семьи, а это значительное количество людей, свыше 36 тысяч получат средства, так необходимые в этот период ", - сказала Гусева.