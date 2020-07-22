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Депутаты Мосгордумы попросят Собянина поддержать деятелей культуры
Депутаты Мосгордумы попросят мэра Москвы Сергея Собянина поддержать деятелей культуры и выделить дополнительные средства в третьем квартале для компенсации... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:29
культура
алексей шапошников
единая россия
московская городская дума
евгений герасимов
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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РИА Новости
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алексей шапошников, единая россия, московская городская дума, евгений герасимов, сергей собянин, москва, общество

Депутаты Мосгордумы попросят Собянина поддержать деятелей культуры

10:29 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы попросят мэра Москвы Сергея Собянина поддержать деятелей культуры и выделить дополнительные средства в третьем квартале для компенсации недополученных доходов в период пандемии, сообщила председатель комиссии МГД по экономической и социальной политике Людмила Гусева на заседании думы в среду.
Ранее "Столичный цех деятелей культуры" обратился к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с просьбой о поддержке. В субботу 18 июля представители Мосгордумы встретились с деятелями культуры, Шапошников по итогам встречи пообещал им вынести вопрос на обсуждение на заседании фракции "Единая Россия".
Как отметил председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, позже по данной теме была проведена встреча фракции "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва", на которой данное предложение было поддержано.
"Мы подготовили соответствующее письмо от фракции "Единая России" и депутатского объединения "Моя Москва" к мэру нашего города Сергею Собянину... Мы надеемся, что Сергей Семенович поддержит нашу просьбу и эту отрасль финансово поддержит, и все специалисты и их семьи, а это значительное количество людей, свыше 36 тысяч получат средства, так необходимые в этот период ", - сказала Гусева.
Посетители выставки
21 июля, 08:00Хорошие новости
В малые города и села приедут работать девять тысяч работников культуры
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КультураАлексей ШапошниковЕдиная РоссияМосковская городская думаЕвгений ГерасимовСергей СобянинМоскваОбщество
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