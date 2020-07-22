Во Владимирской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 22 июля 2020 года лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрированo 5333 случая заболевания", - говорится в сообщении.