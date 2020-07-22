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Во Владимирской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 35, до 5333, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область, ковровский район, александровский район, юрьев-польский, общество

Во Владимирской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

09:59 22.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 35, до 5333, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 22 июля 2020 года лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрированo 5333 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи
21 июля, 12:24Распространение нового коронавируса
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 113
Во Владимире с начала пандемии выявлены 919 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 774, в Петушинском районе - 635, в Муроме - 470, в Ковровском районе - 418, в Александровском районе - 411, Собинском - 306, Вязниковском - 277, Юрьев-Польском - 245.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 4675 пациентов, умерли 113.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимирская областьКовровский районАлександровский районЮрьев-ПольскийОбщество
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