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Губернатор рассказал о системе здравоохранения в Ленинградской области
Система здравоохранения Ленинградской области должна быть готова к любому сценарию развития событий в эпидемиологической сфере, считает губернатор региона... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:15
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353
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Губернатор рассказал о системе здравоохранения в Ленинградской области

09:52 22.07.2020 (обновлено: 11:15 22.07.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Система здравоохранения Ленинградской области должна быть готова к любому сценарию развития событий в эпидемиологической сфере, считает губернатор региона Александр Дрозденко.
"Мы делаем все, чтобы наша система здравоохранения была полностью готова к любому сценарию развитию событий. Уже сейчас комитет по здравоохранению планирует работу специализированной помощи заболевшим коронавирусной инфекцией до февраля 2021 года включительно. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях региона создан запас препаратов от 1 до более 6 месяцев, и мы продолжаем закупку медикаментов и средств защиты", - рассказал он в интервью РИА Новости.
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"Кроме того, мы в этом году вкладываем беспрецедентные 3,3 миллиарда рублей средств в закупку современного оборудования, это позволит существенно улучшить качество медицинской помощи жителям. Приобретаем томографы, аппараты УЗИ, флюорографы, мобильные амбулатории для сельской местности", - добавил Дрозденко.
Он напомнил, что в регионе на пике эпидемии была развернута 2 571 койка для пациентов с COVID-19. В настоящее время разработаны меры по оперативному развертыванию коечного фонда в случае ухудшения эпидемической ситуации.
"На пике эпидемии в области была развернута 2 571 койка для пациентов с COVID-19, при этом область постоянно сохраняла резерв мест в стационарах на уровне 50%. То есть даже в самый тяжелый момент примерно половина этих коек оставались свободными", - сказал губернатор региона.
Читайте полный текст интервью >>>
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