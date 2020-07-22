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Губернатор Ленинградской области рассказал о поддержке медиков
Власти Ленинградской области ввели региональные выплаты медикам, борющимся с COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:15
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Губернатор Ленинградской области рассказал о поддержке медиков

09:42 22.07.2020 (обновлено: 11:15 22.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области ввели региональные выплаты медикам, борющимся с COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.
"Конечно, Ленинградская область поддерживает медиков, работающих сейчас на переднем крае борьбы с пандемией. В дополнение к президентским выплатам мы ввели региональные, таким образом, сумма выплаты каждому медику увеличилась в два раза. В апреле врачам, работающим в инфекционных стационарах, была установлена доплата порядка 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — примерно 40 тысяч рублей и младшему медперсоналу около 24 тысяч рублей", - рассказал он.
Губернатор отметил, что также в регионе установили выплаты работникам скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений, работающим с COVID-19.
"В мае медперсоналу, который непосредственно контактирует с больными, мы установили еще одну доплату: надбавку за выполнение особо важных работ. Врачам стационаров, принимающих "ковидных" больных, дополнительно выплачивается по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему — по 25 тысяч рублей в месяц", - отметил Дрозденко.
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Он также рассказал, что медиков в сложный период поддерживали предприниматели, творческие коллективы и местные жители.
"Наряду с материальной поддержкой, область старается всячески поддержать медиков морально: добрые инициативы проявляют жители, предприниматели, творческие коллективы. К примеру, на Пасху некоторые пекарни отправляли в больницы куличи, ко Дню медицинского работника жители области очень активно присоединились к интернет-марафону #спасибозаздоровье, а творческие коллективы — и профессиональные, и самодеятельные — выступили на открытых передвижных площадках перед COVID-госпиталями Ленинградской области. К празднику медики получили государственные награды, звания, в том числе первые региональные знаки "Почетный сотрудник здравоохранения Ленинградской области", - рассказал Дрозденко.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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