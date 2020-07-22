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Семья девочки с СМА, лечившейся в США, вернулась в Югру
Семья Сырцевых из Югорска (ХМАО) вернулась в автономный округ после лечения полуторагодовалой Юлианы, которая проходила генную терапию препаратом Zolgensma... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:00
наталья комарова
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наталья комарова, огайо, сша, общество

Семья девочки с СМА, лечившейся в США, вернулась в Югру

09:37 22.07.2020 (обновлено: 10:00 22.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкАэропорт Рощино в Тюмени
Аэропорт Рощино в Тюмени
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Аэропорт Рощино в Тюмени. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Семья Сырцевых из Югорска (ХМАО) вернулась в автономный округ после лечения полуторагодовалой Юлианы, которая проходила генную терапию препаратом Zolgensma из-за спинальной мышечной атрофии в США, сообщила мать ребенка Людмила.
Ранее Сырцева рассказала РИА Новости, что ее дочери осенью исполнится два года, и лечение необходимо пройти до этого возраста, чтобы оно было максимально эффективным. Она отмечала, что процедуры планируются в американской клинике, так как необходимый препарат производят в США, в Россию ввозить его нельзя. По ее словам, лечение в РФ возможно, но его нужно осуществлять каждые четыре месяца в качестве поддерживающего эффекта, тогда как за океаном предлагается генная терапия, которая должна исключить повторные процедуры, если провести ее до двухлетнего возраста.
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На лечение благодаря благотворительным акциям в социальных сетях и СМИ Сырцевым удалось собрать необходимые 2,4 миллиона долларов. В конце марта семья прилетела в штат Огайо, где было запланировано лечение, но их отправили на карантин, который продлился 14 дней.
Вскоре Сырцева сообщила, что ее дочь прошла генную терапию "самым дорогим препаратом в мире" Zolgensma, девочка чувствует себя хорошо, а на восстановление могут уйти годы. Также она отметила, что в США семье нужно будет находиться еще три месяца, наблюдаться, еженедельно сдавать анализы, пить стероиды.
"Мы вернулись! Мы дома... Дорога была утомительной и заняла больше суток", - написала Сырцева в Instagram, отметив, что ее дочь чувствует себя "нормально".
Она также выразила благодарность губернатору Югры Наталье Комаровой.
Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать.
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