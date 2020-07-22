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Российские ученые придумали, как помочь незрячим людям "видеть" кожей
Сотрудники Балтийского федерального университета имени Канта (Калининград) намерены создать технику для так называемого сенсорного зрения, которая позволила бы... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:28
технологии
университетская наука
навигатор абитуриента
иммануил кант
балтийский федеральный университет
калининград
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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технологии, университетская наука, навигатор абитуриента, иммануил кант, балтийский федеральный университет, калининград

Российские ученые придумали, как помочь незрячим людям "видеть" кожей

09:14 22.07.2020 (обновлено: 09:28 22.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкНезрячая женщина читает с помощью рук книгу, в которой использован шрифт Брайля
Незрячая женщина читает с помощью рук книгу, в которой использован шрифт Брайля
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Незрячая женщина читает с помощью рук книгу, в которой использован шрифт Брайля . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники Балтийского федерального университета имени Канта (Калининград) намерены создать технику для так называемого сенсорного зрения, которая позволила бы незрячим людям с помощью осязания "видеть" кожей, сообщила пресс-служба БФУ.
"Идея сенсорного зрения не нова, при обзоре литературы по этой теме я нашел статью 1969 года в журнале Nature, где экспериментально доказали, что изображения, генерируемые на спине человека с помощью матрицы из множества вибраторов, могут распознаваться. В ходе этого эксперимента человек мог прочесть буквы и даже различать силуэты. И эта работа вдохновила меня на идею разработки прибора для незрячих", - рассказал заведующий лабораторией оптических излучений научно-технологического парка "Фабрика" БФУ Дмитрий Шитц.
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Принцип работы придуманного в БФУ прибора таков: 3D-камера, установленная на голове незрячего человека, считывает изображение окружающего пространства, далее мини-компьютер строит карту удаленности предметов, находящихся в поле зрения камеры. С помощью специального контроллера и виброматрицы карта удаленности "передается" на кожу человека. Каждому элементу (пикселу) 3D-карты присваивается значение удаленности, и чем меньше удаленность предметов в зоне этого пиксела, тем больше вибрация в соответствующей области виброматрицы, которая будет ощущаться кожей.
Идея аппарата для незрячих на основе сенсорного зрения является оригинальной, и на нее сотрудниками БФУ уже получен патент, отмечается в сообщении.
"На данном этапе мы научились строить 3D-карту удаленности предметов: создана специальная программа для обработки изображения со стереокамеры, которая также умеет разбить это изображение на участки-пикселы и присвоить каждому из них значение удалённости", - отметил Шитц. По его словам, отдельной и не менее сложной задачей проекта является разработка контроллера и виброматрицы с хорошим разрешением.
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ТехнологииУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаИммануил КантБалтийский федеральный университетКалининград
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