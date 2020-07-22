Российские ученые придумали, как помочь незрячим людям "видеть" кожей

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники Балтийского федерального университета имени Сотрудники Балтийского федерального университета имени Канта Калининград ) намерены создать технику для так называемого сенсорного зрения, которая позволила бы незрячим людям с помощью осязания "видеть" кожей, сообщила пресс-служба БФУ

"Идея сенсорного зрения не нова, при обзоре литературы по этой теме я нашел статью 1969 года в журнале Nature, где экспериментально доказали, что изображения, генерируемые на спине человека с помощью матрицы из множества вибраторов, могут распознаваться. В ходе этого эксперимента человек мог прочесть буквы и даже различать силуэты. И эта работа вдохновила меня на идею разработки прибора для незрячих", - рассказал заведующий лабораторией оптических излучений научно-технологического парка "Фабрика" БФУ Дмитрий Шитц.

Принцип работы придуманного в БФУ прибора таков: 3D-камера, установленная на голове незрячего человека, считывает изображение окружающего пространства, далее мини-компьютер строит карту удаленности предметов, находящихся в поле зрения камеры. С помощью специального контроллера и виброматрицы карта удаленности "передается" на кожу человека. Каждому элементу (пикселу) 3D-карты присваивается значение удаленности, и чем меньше удаленность предметов в зоне этого пиксела, тем больше вибрация в соответствующей области виброматрицы, которая будет ощущаться кожей.

Идея аппарата для незрячих на основе сенсорного зрения является оригинальной, и на нее сотрудниками БФУ уже получен патент, отмечается в сообщении.