В Японии начала действовать программа поддержки внутреннего туризма

Программа подразумевает предоставление за счет государства скидок в половину стоимости в день на человека за проживание и транспорт в пределах 20 тысяч йен (186 долларов) при многодневных путешествиях и не более 10 тысяч иен (93 долларов) при поездках на один день. Треть от суммы компенсации будет выдаваться в виде талонов на покупки сувениров и посещение ресторанов в ходе туристических поездок. Участвующие в кампании отрасли и предприятия оценивают ее масштаб в 189,5 миллиарда иен (1,771 миллиарда долларов).