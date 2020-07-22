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В Японии начала действовать программа поддержки внутреннего туризма
Программа поддержки внутреннего туризма Go To Travel вступила в действие в Японии за исключением Токио, столица была исключена из программы из-за... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, синдзо абэ, япония, токио, в мире

В Японии начала действовать программа поддержки внутреннего туризма

09:01 22.07.2020 (обновлено: 10:56 22.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Программа поддержки внутреннего туризма Go To Travel вступила в действие в Японии за исключением Токио, столица была исключена из программы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки – рекордного продолжительного роста заболеваний COVID-19.
"В любом случае тщательно должны соблюдаться меры во избежание скопления людей в тесном непроветриваемом помещении. Мы просим население оказать содействие в этом. Курс на серьезное восстановление экономической деятельности остается неизменным", - сказал журналистам премьер-министр Синдзо Абэ. Его слова приводит телеканал NHK.
Программа подразумевает предоставление за счет государства скидок в половину стоимости в день на человека за проживание и транспорт в пределах 20 тысяч йен (186 долларов) при многодневных путешествиях и не более 10 тысяч иен (93 долларов) при поездках на один день. Треть от суммы компенсации будет выдаваться в виде талонов на покупки сувениров и посещение ресторанов в ходе туристических поездок. Участвующие в кампании отрасли и предприятия оценивают ее масштаб в 189,5 миллиарда иен (1,771 миллиарда долларов).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - ТуризмСиндзо АбэЯпонияТокиоВ мире
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