Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574691486.html
Названы регионы с самым высоким уровнем алкоголизма
Регионом с самым высоким уровнем алкоголизма в 2019 году стала Чукотка, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:55
чукотка
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909581_0:48:3076:1778_1400x0_80_0_0_bcf5205a3d0594749fb7600b3f59b3ec.jpg
https://ria.ru/20200714/1574354425.html
10
чукотка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909581_0:48:3076:1778_1400x0_80_0_0_bcf5205a3d0594749fb7600b3f59b3ec.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909581_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_f6e12d5ccb701a61e4eeed9d3f9b858c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909581_1029:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_4a9c6f39494532f8d024e545f1d0a237.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чукотка, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Названы регионы с самым высоким уровнем алкоголизма

08:52 22.07.2020 (обновлено: 10:55 22.07.2020)
8218
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель разливает водку баре
Посетитель разливает водку баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Регионом с самым высоким уровнем алкоголизма в 2019 году стала Чукотка, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Под алкоголизмом имеются в виду психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости от алкоголя. На Чукотке зафиксировали 275,9 новых случая диагностики таких расстройств на 100 тысяч населения.
На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая), а на третьем — Пензенская область (123,5 случая). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.
Меньше всего новых случаев алкоголизма зафиксировали в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13) и Санкт-Петербурге (13,7).
В целом за прошлый год в стране общее количество пациентов, впервые вставших на учет с такими проблемами, составило 70,9 тысячи человек, что на пять тысяч меньше показателя 2018 года.
Согласно данным Минздрава, за последние 15 лет уровень заболеваемости в целом по стране снизился в три раза — с 147,4 случая на 100 тысяч населения в 2005 году до 48,3 случая в 2019-м.
Продавщица в винно-водочном магазине в Красноярске
14 июля, 19:56
Сбербанк зафиксировал снижение трат россиян на алкоголь
631579315
Обсудить 10
ЧукоткаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Прохожие на подтопленной после мощного ливня улице Переходной в центре Краснодара
Названа причина тропических ливней в российских регионах
Вадим Техов
"Не показала личную переписку": кто зарезал девушку в Осетии
Дерматолог осматривает родинку пациентки
Врач развеяла мифы об "опасных" родинках
Магазин компании Huawei в Пекине
"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета
Не уйду! Дегтярев не намерен покидать пост врио главы Хабаровского края
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
Ученые раскрыли тайну смерти "кричащей мумии" из Египта
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность
Александр Буйнов
Похудевший Буйнов напугал подписчиков фотографией после операции
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне, США
США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал способ избавиться от боли в спине
Задержанный в Луцке террорист
МВД Украины предъявило обвинения мужчине, захватившему заложников в Луцке
Осмотр автомобиля
Эксперт дал семь простых советов по выбору подержанного автомобиля
Место ДТП в Калининском районе Новосибирска, где 31 марта на остановке был сбит мужчина
Задавивший журналиста в Новосибирске водитель получил 6,5 года колонии
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Опровергнут популярный миф о коронавирусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
00:28Опрос: 63% американцев поддерживают движение Black Lives Matter
Лента новостейМолния