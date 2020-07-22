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СМИ: в Британии хотят предоставить больше полномочий спецслужбам
Премьер Британии Борис Джонсон готов предоставить спецслужбам больше полномочий для борьбы с иностранным вмешательством, сообщает издание Times. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:25
борис джонсон
сергей лавров
дмитрий песков
великобритания
австралия
сша
в мире
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1
великобритания
австралия
сша
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_1e7b5771d0c32a74af3cd774eb47b1dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис джонсон, сергей лавров, дмитрий песков, великобритания, австралия, сша, в мире

СМИ: в Британии хотят предоставить больше полномочий спецслужбам

08:25 22.07.2020
2621
© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон готов предоставить спецслужбам больше полномочий для борьбы с иностранным вмешательством, сообщает издание Times.
Правительство планирует новые законы, которые должны будут помешать "деятельности врагов" в стране. В соответствии с новыми законами может быть создан официальный "реестр иностранных агентов" по ​​образцу подхода в США и Австралии, отмечает издание. Те, кто не сообщат о своей деятельности, могут быть депортированы или заключены в тюрьму.
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Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) действует в США с 1938 года. Согласно нормам этого закона, компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую, американским властям.
Во вторник комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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21 июля, 14:39
Эксперт прокомментировала британский доклад о "российском вмешательстве"
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Борис ДжонсонСергей ЛавровДмитрий ПесковВеликобританияАвстралияСШАВ мире
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