https://ria.ru/20200722/1574690485.html
Руководство хабаровского отделения КПРФ ответит за организацию митинга
Первый секретарь хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев и секретарь краевого комитета КПРФ, руководитель фракции партии в краевой думе Сергей... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:24
2020-07-22T08:24
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
кпрф
хабаровск
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574689337.html
https://ria.ru/20200721/1574644683.html
Андрей Викторович
Все верно. Давно пора "коммуняк" (С) (Новодворская) загнать в маевки, чтобы не мешали нормальным добропорядочным людям проводить свой досуг. Я из-за митингов этих шайтанутых никак не мог в Музей В. И. Ленина попасть, а потом и незачем стало.
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хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, кпрф, хабаровск, происшествия
ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости.
Первый секретарь хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев и секретарь краевого комитета КПРФ
, руководитель фракции партии в краевой думе Сергей Ильин привлекаются к административной ответственности за организацию несанкционированного митинга, их дела должны рассмотреть в суде в ближайшее время, сообщили РИА Новости в среду в реготделении КПРФ.
В минувшую пятницу в Хабаровске
на Комсомольской площади прошел несанкционированный митинг КПРФ, его повестка, по утверждению коммунистов, не связана с арестом экс-губернатора Сергея Фургала
, они требовали "демократических свобод - свободы слова, собраний и волеизъявления". КПРФ неоднократно подавала в мэрию заявки, но их не согласовали. Мэрия предупреждала их об ответственности за проведение несанкционированных митингов во время пандемии.
"Вручены повестки Ильину и Перевезенцеву, они должны явиться в полицию, а потом в суд", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости Ильин, повестку ему вручили еще в пятницу. В среду он явился в отделение полиции к указанному времени. На него составили административный протокол и сразу же отвезли в суд.
"Заседание суда не состоялось, дело отложено из-за того, что собран неполный комплект документов. Вопрос отложен до устранения недочетов. Предъявляют организацию несанкционированного митинга, хотя мы заранее уведомили мэрию", - сказал Ильин.
Он добавил, что Перевезенцеву предписано явиться в участок в четверг.
В Хабаровске с 11 июля проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края
Сергея Фургала. Следствие вменяет ему причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. В понедельник он был отстранен от должности в связи "с утратой доверия". Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев
.