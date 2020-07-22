Руководство хабаровского отделения КПРФ ответит за организацию митинга

ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Первый секретарь хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев и секретарь краевого комитета Первый секретарь хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев и секретарь краевого комитета КПРФ , руководитель фракции партии в краевой думе Сергей Ильин привлекаются к административной ответственности за организацию несанкционированного митинга, их дела должны рассмотреть в суде в ближайшее время, сообщили РИА Новости в среду в реготделении КПРФ.

В минувшую пятницу в Хабаровске на Комсомольской площади прошел несанкционированный митинг КПРФ, его повестка, по утверждению коммунистов, не связана с арестом экс-губернатора Сергея Фургала , они требовали "демократических свобод - свободы слова, собраний и волеизъявления". КПРФ неоднократно подавала в мэрию заявки, но их не согласовали. Мэрия предупреждала их об ответственности за проведение несанкционированных митингов во время пандемии.

"Вручены повестки Ильину и Перевезенцеву, они должны явиться в полицию, а потом в суд", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости Ильин, повестку ему вручили еще в пятницу. В среду он явился в отделение полиции к указанному времени. На него составили административный протокол и сразу же отвезли в суд.

"Заседание суда не состоялось, дело отложено из-за того, что собран неполный комплект документов. Вопрос отложен до устранения недочетов. Предъявляют организацию несанкционированного митинга, хотя мы заранее уведомили мэрию", - сказал Ильин.

Он добавил, что Перевезенцеву предписано явиться в участок в четверг.