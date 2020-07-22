В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса

По данным на среду, всего в Кузбассе выявлены 2983 случая заражения коронавирусом, 20 человек скончались, 1634 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5184 человека, сняты с наблюдения 79 008 человек.