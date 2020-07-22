В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса

КЕМЕРОВО, 22 июл - РИА Новости. В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 64 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 2 пациента скончались. У мужчины из Новокузнецка болезнь протекала на фоне сахарного диабета и онкологического заболевания. У женщины из Кемерова на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. 60 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1634 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1329 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в управлении регионального Ропотребнадзора, 27 новых случаев выявлено в Междуреченске,15 – в Новокузнецке, восемь – в Прокопьевске, четыре – в Мысках, три – в Кемерово, по два – в Промышленновском и Таштагольском районах, по одному – в Анжеро-Судженске, Белово, Новокузнецком районе.
"Вспышек нет", – пояснила собеседница агентства
По данным на среду, всего в Кузбассе выявлены 2983 случая заражения коронавирусом, 20 человек скончались, 1634 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5184 человека, сняты с наблюдения 79 008 человек.
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