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В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
кемеровская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса

07:32 22.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 22 июл - РИА Новости. В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 64 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 2 пациента скончались. У мужчины из Новокузнецка болезнь протекала на фоне сахарного диабета и онкологического заболевания. У женщины из Кемерова на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. 60 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1634 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1329 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в управлении регионального Ропотребнадзора, 27 новых случаев выявлено в Междуреченске,15 – в Новокузнецке, восемь – в Прокопьевске, четыре – в Мысках, три – в Кемерово, по два – в Промышленновском и Таштагольском районах, по одному – в Анжеро-Судженске, Белово, Новокузнецком районе.
"Вспышек нет", – пояснила собеседница агентства
По данным на среду, всего в Кузбассе выявлены 2983 случая заражения коронавирусом, 20 человек скончались, 1634 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5184 человека, сняты с наблюдения 79 008 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевКемеровская областьПроисшествия
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