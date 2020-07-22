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Религия и мировоззрение
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Эксперт: убийцы семьи Романовых пытались уничтожить тела серной кислотой
Убийцы царской семьи действительно использовали серную кислоту с целью обезобразить трупы и уничтожить их; не подтвердившаяся версия о полном сожжении тел... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:24
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Вот и зачем исполнителю приговора уничтожать доказательства того, что приговор исполнен? Где логика, товарищ Пчелов? (или всё же господин Пчелов?) Столь идиотскую гипотезу могли придумать лишь белые, дабы сильнее восстановить своих солдат против большевиков. В принципе, белых в этом плане понимаю - на войне все средства хороши. Но НЕ понимаю, почему доцент РГГУ изображает из себя попугая, повторяя подобную дичь.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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русская православная церковь, религия, новости - религия и мировоззрение, россия, николай ii, общество

Эксперт: убийцы семьи Романовых пытались уничтожить тела серной кислотой

06:06 22.07.2020 (обновлено: 10:24 22.07.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЦарь Николай II и его семья в Санкт-Петербурге. Начало 1910-х гг
Царь Николай II и его семья в Санкт-Петербурге. Начало 1910-х гг
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Убийцы царской семьи действительно использовали серную кислоту с целью обезобразить трупы и уничтожить их; не подтвердившаяся версия о полном сожжении тел кислотой и огнем была выдвинута белогвардейским следствием просто из-за отсутствия останков Романовых, сообщил РИА Новости один из участников современных экспертиз, доцент Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова ранее сообщила, что следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с помощью серной кислоты и огня. По словам Молодцовой, было установлено, что нанесение на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты, наоборот, замедляет процесс их последующего сожжения.
"Серная кислота действительно была выдана из аптечного склада в Екатеринбурге по распоряжению комиссара по снабжению Уральского совета Петра Лазаревича Войкова, чье имя до сих пор носит одна из станций московского метрополитена. Эта серная кислота должна была использоваться убийцами для того, чтобы обезобразить трупы и попытаться их уничтожить", - сказал Пчелов.
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Он пояснил, что главная задача участников расправы с Романовыми заключалась в том, чтобы "тела уничтожить и замести следы, чтобы никто не смог их обнаружить".
"Поэтому те, кто занимался этим, пытались использовать серную кислоту - и не просто серную кислоту, а это была концентрированная японская серная кислота в кувшинах... И эта серная кислота действительно использовалась этими людьми, но она не дала ожидаемого эффекта, поскольку, как сейчас выяснилось благодаря исследованиям, серная кислота не увеличивает возможность сожжения", - рассказал историк.
По его словам, сама версия об уничтожении тел с помощью серной кислоты и огня - то есть, об их полном сожжении - была выдвинута еще в ходе следствия, которое проводилось в 1919 году, просто потому, что останки Романовых тогда не удалось обнаружить. В распоряжении белогвардейских следователей тогда не оказалось и достаточных свидетельств тех, кто занимался сокрытием тел.
Исследования белогвардейского следствия в районе Ганиной ямы, где, как предполагалось, происходило уничтожение тел царской семьи, не были завершены - их пришлось прервать, поскольку большевики уже приближались к Екатеринбургу, и потому они не принесли конкретного результата, отметил Пчелов.
"А поскольку тела не были найдены, то и возникла эта идея, что якобы они были полностью сожжены на тех кострах, которые были разожжены как раз в районе озера Ганина яма. Но на деле оказалось, что это не соответствует действительности. В действительности на этих кострах сжигалась одежда царской семьи, но сами тела полностью огнем уничтожены не были. Была попытка их сожжения, но она не увенчалась достаточным успехом", - заключил эксперт.
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19 ноября 2018, 18:07
Представитель Романовых дал оценку пирожным с изображением царской семьи

Гибель Романовых и следствие

Члены царской семьи, их доктор Евгений Боткин и трое слуг были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В советское время среди исследователей гибели Романовых существовали разные предположения по поводу того, что стало с останками. Следователь Николай Соколов, начавший расследование в 1919 году, пришел к выводу, что все 11 тел были уничтожены путем сожжения и воздействия серной кислоты в районе Ганиной Ямы.
Другая основная версия основывалась на "записке Юровского" - свидетельстве организатора убийства Романовых Якова Юровского. В ней содержались сведения о расстреле и последующем захоронении останков. По этой версии, в ночь с на 19 июля 1918 года тела членов царской семьи и лиц из их окружения были преданы земле у Старой Коптяковской дороги, вблизи железнодорожного переезда № 184. При этом останки двух человек были сожжены и закопаны неподалеку.
дом Ипатьева, Тобольск, июнь 2018 – в нем открылся музей семьи императора Николая II
6 августа 2018, 10:15Сказано в эфире
Наследие Романовых. Где спрятаны сокровища царской семьиПоследнее путешествие Романовых. Специальный проект радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. Ссылка в Тобольск: дом, тюрьма или монастырь.
Захоронение на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга - в так называемом Поросенковом логу - впервые обнаружила группа исследователей в 1979 году, но публично заявлять тогда об этом никто не стал. Только в июле 1991 года было произведено официальное вскрытие могилы, в которой находились останки девяти человек, а в 1993 году Генпрокуратура России возбудила дело о гибели семьи Романовых.
По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам - Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексея и четвертой дочери - Великой княжны Марии обнаружили при проведении археологических раскопок лишь в 2007 году (к югу от места первого захоронения).
Следствие, проведенное в 1990-х годах, пришло к выводу о подлинности "екатеринбургских останков", и в 1998 году они были захоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Однако Русская церковь тогда не получила ответов на ряд вопросов (кроме того, ее просьба о проведении дополнительных экспертиз не была удовлетворена), поэтому не признала результаты расследования. А в 2000 году Николай II и члены его семьи были причислены РПЦ к лику святых в чине страстотерпцев.
Воссозданная комната дома Ипатьева
11 июля 2018, 17:22Религия и мировоззрение
В Екатеринбурге воссоздали комнату, где расстреляли семью Романовых
Осенью 2015 года расследование дела о гибели членов дома Романовых было возобновлено. Была сформирована новая следственная группа, дело взято под контроль главой СК Александром Бастрыкиным. По делу был назначен ряд новых экспертиз, основные из них - историко-архивная, антропологическая, судебно-медицинская и генетическая. Исследования проводятся, в том числе, и за рубежом. Московская патриархия также учредила специальную церковную комиссию по изучению результатов нового расследования.
Ранее в СК сообщили, что комплексные молекулярно-генетические исследования подтвердили принадлежность так называемых "екатеринбургских останков" императору Николаю II и его семье. В частности, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
Официальную позицию РПЦ относительно нового расследования гибели царской семьи и, в частности, по вопросу о подлинности "екатеринбургских останков" должен будет сформулировать Архиерейский Собор. Ранее об этом заявили в Московской патриархии.
204211117
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Популярные комментарии
Вот и зачем исполнителю приговора уничтожать доказательства того, что приговор исполнен? Где логика, товарищ Пчелов? (или всё же господин Пчелов?) Столь идиотскую гипотезу могли придумать лишь белые, дабы сильнее восстановить своих солдат против большевиков. В принципе, белых в этом плане понимаю - на войне все средства хороши. Но НЕ понимаю, почему доцент РГГУ изображает из себя попугая, повторяя подобную дичь.
22 июля, 06:53
Heavy Metaller
1410004
Семейка кровопийц.
22 июля, 06:14
ЛКЛысый Кучерявый
1101031
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