Дегтярев пообещал использовать "все лучшее" от своих предшественников

ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, во вторник приступивший к работе в новой должности, намерен использовать лучшие практики своих предшественников, в том числе периода СССР, об этом чиновник сообщил в среду в своем аккаунте в Instagram.
"Мы будем равняться в своих управленческих практиках на лучшие практики всех губернаторов (Виктора) Ишаева, (Вячеслава) Шпорта… Все лучшее будем брать от всех, а ориентироваться в своих решениях будем на такого столпа хабаровской политики - на Алексея Климентьевича Черного … его знал мой дедушка, мой дедушка, правда, в Ульяновске работал вторым секретарем (обкома КПСС - ред.)", - сказал Дегтярев.
По его словам, одной из своих задач он видит возвращение "тяжеловесности" края в отношениях с федеральным центром, которая была во времена Виктора Ишаева. "Чтобы губернатор звонил, а там, на том конце, в Москве, брали трубку вице-премьер, премьер-министр, губернаторы, крупный бизнес", - сказал Дегтярев.
Как отметил врио губернатора, в первое утро в новой должности он прогулялся по Хабаровску. Видео своей прогулки он выложил на своей странице в Instagram. Прогулка от Комсомольской площади до площади Ленина, где находится здание правительства края, продолжалась 26 минут. За это время Дегтярев успел пообщаться с журналисткой местного интернет-портала, а также купить мороженое.
Алексей Черный - политический деятель времен СССР, в 1962 году был председателем Хабаровского крайисполкома, в 1970-1988 годах - секретарь Хабаровского крайкома КПСС. Он обладал большими организаторскими способностями. При нем построены многие промышленные предприятия Хабаровского края. Виктор Ишаев занимал пост главы Хабаровского края с 1991 по 2009 год. Вячеслав Шпорт был губернатором с 2009 по 2018 год.
В понедельник президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд столицы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
21 июля, 17:26Фургал узнал о назначении Дегтярева по ТВ