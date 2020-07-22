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Соловьев заявил, что Зеленский "открыл врата ада"
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T05:23
захват заложников в луцке
ситуация на украине
владимир соловьев (телеведущий)
служба безопасности украины
владимир зеленский
украина
в мире
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ждем когда в Хабаровске потребуют от Путина станцевать и съиграть на гитаре.. печально все это
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По открытию врат , Соловьев большой специалист
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_72eaf3303259343f4ac70b8b651bef32.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины, владимир зеленский, украина, в мире

Соловьев заявил, что Зеленский "открыл врата ада"

05:23 22.07.2020
46684
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий Владимир Соловьев
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Зеленский выполнил требования террориста и записал видеообращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом", - написал телеведущий.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие, СБУ квалифицировала это как теракт. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Зеленский также выполнил требование мужчины и призвал в Facebook посмотреть фильм "Земляне", посвященный проблеме жестокого обращения с животными.
Впоследствии всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. После задержания мужчины украинский президент удалил пост в Facebook.
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Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Служба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
ждем когда в Хабаровске потребуют от Путина станцевать и съиграть на гитаре.. печально все это
22 июля, 05:25
Андрей Синявин
25812424149
По открытию врат , Соловьев большой специалист
22 июля, 06:13
kkareninbt2008.karenin
10926102123
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