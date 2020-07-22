"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку

"В настоящее время в рамках работы над проектом создана система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений и ведется сценарная разработка проекта. Участием в создании мультсериала уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры", - рассказал собеседник агентства.