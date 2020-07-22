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"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
Идет работа над новым сериалом про приключения медвежонка Умки, уже созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений, участием в проекте... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:19
культура
россия
борис машковцев
союзмультфильм
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РИА Новости
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россия, борис машковцев, союзмультфильм, общество

"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку

03:19 22.07.2020
4294
© СоюзмультфильмМультфильм "Умка"
Мультфильм Умка
© Союзмультфильм
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Идет работа над новым сериалом про приключения медвежонка Умки, уже созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений, участием в проекте заинтересовались зарубежные партнеры, сообщил РИА Новости директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.
Ранее председатель правления киностудии Юлиана Слащева сообщала, что "Союзмультфильм" планирует выпустить 26 серий мультсериала.
"В настоящее время в рамках работы над проектом создана система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений и ведется сценарная разработка проекта. Участием в создании мультсериала уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры", - рассказал собеседник агентства.
Мультфильм "Умка" режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря вышел в 1969 году. Автором оригинальной истории и сценария выступил писатель Юрий Яковлев, который отразил в ней всю любовь и нежность к своей маме, погибшей во времена Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде.
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
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КультураРоссияБорис МашковцевСоюзмультфильмОбщество
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