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Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2
Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T05:04
россия
северный поток — 2
германия
сша
экономика
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россия, северный поток — 2, германия, сша, экономика

Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2

03:16 22.07.2020 (обновлено: 05:04 22.07.2020)
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил ранее, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
"До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, поскольку мы не хотим попасть в санкционную спираль. Теперь мы видим это иначе", - заявил Хармс.
Он отметил, что комитет работает над конкретными мерами. "Они могут варьироваться от ясных политических заявлений, компенсаций местным компаниям, до защитных контрсанкций", - добавил Хармс.
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Он предупредил, что власти США могут заблокировать счета участвующих фирм и распространить санкции на банки, финансирующие проект. Хармс добавил, что "посольство США в Берлине уже торопит некоторые фирмы (обозначить – ред.) конкретные даты для переговоров".
Хармс заявил, что угрозы санкций США могут стать "опасным прецедентом". "ЕС должен эффективно действовать против этого. Нужно избежать того, чтобы другие государства пришли к схожим идеям", - сказал он.
Ранее Хармс заявил РИА Новости, что "Северный поток — 2" и другие вопросы суверенного характера между США и ЕС можно решить только в пакетном соглашении.
Глава комитета Оливер Гермес 16 июля назвал беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет ЕС заявления США о санкциях против "Северного потока — 2". Он добавил, что Европе необходим "эффективный защитный щит" для компаний, которые "несправедливо пострадали от санкций США, чтобы защитить их от финансового ущерба".
"Северный поток — 2" - строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море - район Усть-Луги Ленинградской области, выход - на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута - более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока — 2" - 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока — 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год
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РоссияСеверный поток — 2ГерманияСШАЭкономика
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