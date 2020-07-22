Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил ранее, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку " Турецкого потока ". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

"До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, поскольку мы не хотим попасть в санкционную спираль. Теперь мы видим это иначе", - заявил Хармс.

Он отметил, что комитет работает над конкретными мерами. "Они могут варьироваться от ясных политических заявлений, компенсаций местным компаниям, до защитных контрсанкций", - добавил Хармс.

Он предупредил, что власти США могут заблокировать счета участвующих фирм и распространить санкции на банки, финансирующие проект. Хармс добавил, что "посольство США в Берлине уже торопит некоторые фирмы (обозначить – ред.) конкретные даты для переговоров".

Хармс заявил, что угрозы санкций США могут стать "опасным прецедентом". "ЕС должен эффективно действовать против этого. Нужно избежать того, чтобы другие государства пришли к схожим идеям", - сказал он.

Ранее Хармс заявил РИА Новости, что "Северный поток — 2" и другие вопросы суверенного характера между США и ЕС можно решить только в пакетном соглашении.