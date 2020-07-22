Россиянам дали совет по первому трудоустройству

И юным самозанятым, и тем подросткам, кто будет устраиваться по найму, важно не забывать о гигиене труда, считает Люция Сулейманова, поскольку в противном случае они быстро перегорят.

"Очень важно знать, и подросткам, и родителям, о гигиене труда, потому что подростки увлекаются и часто забывают соблюдать режим труда и отдыха. Нет этого момента внутренних ограничений, соответственно, очень важно соблюдать этот режим, чтобы не было перегрузок", - считает Сулейманова.