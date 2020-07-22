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Россиянам дали совет по первому трудоустройству
Стать самозанятым в России теперь можно будет с 16 лет. Кроме того, лето – время поиска первой работы для тысяч школьников и студентов. О чем важно помнить при... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T02:00
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, владимир путин, общество

Россиянам дали совет по первому трудоустройству

02:00 22.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий
Ярмарка вакансий
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ярмарка вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стать самозанятым в России теперь можно будет с 16 лет. Кроме того, лето – время поиска первой работы для тысяч школьников и студентов. О чем важно помнить при вступлении во взрослую жизнь, рассказала радио Sputnik клинический психолог Люция Сулейманова
Статус самозанятого в Росси теперь можно получить с 16 лет, а не с 18, как до недавнего времени. Об изменениях в законе объявил президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 23 июня. Правом смогут воспользоваться около трех миллионов граждан. Кроме того, самозанятым предоставлены особые меры поддержки, в том числе и налоговые льготы. Так что молодые предприниматели смогут сосредоточить больше ресурсов на развитии своего дела. Также этим летом, кроме самозанятых, первую работу начнут искать тысячи школьников и студентов. И тут важно не переусердствовать, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог Люция Сулейманова.
"В этом юном возрасте не стоит вопрос о выборе профессии. По большей части молодежи доступен низкоквалифицированный труд: сфера услуг, рестораны, курьерская доставка. Когда школьники выбирают такую работу, у них мотивация все-таки больше материальная, нежели получение профессиональных навыков. Чем хорошо, если школьник устраивается подрабатывать? Самостоятельность: ребенок учится проявлять себя в работе, принимает решения, может попробовать себя - кто он такой и на что способен", - отметила в беседе с радио Sputnik психолог.
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И юным самозанятым, и тем подросткам, кто будет устраиваться по найму, важно не забывать о гигиене труда, считает Люция Сулейманова, поскольку в противном случае они быстро перегорят.
"Очень важно знать, и подросткам, и родителям, о гигиене труда, потому что подростки увлекаются и часто забывают соблюдать режим труда и отдыха. Нет этого момента внутренних ограничений, соответственно, очень важно соблюдать этот режим, чтобы не было перегрузок", - считает Сулейманова.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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