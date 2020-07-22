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Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает турецкое агентство Anadolu. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:55
ангела меркель
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ангела меркель, ливия, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

00:55 22.07.2020
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© AP Photo / Axel SchmidtТайип Эрдоган и Ангела Меркель
Тайип Эрдоган и Ангела Меркель
© AP Photo / Axel Schmidt
Тайип Эрдоган и Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает турецкое агентство Anadolu.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Эрдоган и Меркель обсудили события в Ливии и Сирии, а также шаги по развитию двусторонних отношений", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
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Ангела МеркельЛивияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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