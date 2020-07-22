https://ria.ru/20200722/1574683758.html
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает турецкое агентство Anadolu. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:55
2020-07-22T00:55
ангела меркель
ливия
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/138719/08/1387190823_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_642f64572a7e1884460884482d22cc72.jpg
https://ria.ru/20200721/1574665408.html
ливия
турция
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/138719/08/1387190823_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_642f64572a7e1884460884482d22cc72.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/138719/08/1387190823_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_f8af83f39f2d418929b6331651b43942.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/138719/08/1387190823_334:0:1667:1333_1400x0_80_0_0_4923498ad61d3dfbacbc05cd22c6e006.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангела меркель, ливия, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире