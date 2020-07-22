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Захвативший заложников в Луцке задержан
Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников в Луцке, и заломили ему руки, трансляцию происходившего вели украинские телеканалы. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:47
захват заложников в луцке
ситуация на украине
антон геращенко
арсен аваков
служба безопасности украины
владимир зеленский
мвд украины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, антон геращенко, арсен аваков, служба безопасности украины, владимир зеленский, мвд украины, в мире

Захвативший заложников в Луцке задержан

00:47 22.07.2020
1566
© РИА Новости / СтрингерЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
Захват заложников в Луцке. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников в Луцке, и заломили ему руки, трансляцию происходившего вели украинские телеканалы.
Мужчина вышел из автобуса, к нему сразу подбежали несколько спецназовцев и положили его на землю недалеко от автобуса. После этого несколько силовиков заломили ему руки и прижали к земле. После этого из автобуса начали выходить заложники.
Сотрудники полиции во время силовой операции в Луцке
Вчера, 21:48
Ветеран "Альфы" оценил действия украинских спецслужб в Луцке
МВД и Служба безопасности Украины завели два уголовных дела в отношении мужчины, ему инкриминируют захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя, незаконное обращение с оружием и теракт.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко добавил, что правоохранители будут вести работы на месте захвата заложников всю ночь для того, чтобы восстановить всю картину событий.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с освобождением захваченных в Луцке заложников и добавил, что "терроризму нет места ни в одной стране".
"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал глава государства в своем Telegram во вторник.
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"Неуравновешенный человек"

Захвативший автобус в Луцке мужчина является неуравновешенным человеком, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
"Он нарисовал у себя свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, он сформулировал какие-то тезисы", - отметил Аваков в ходе трансляции на телеканале ZIK.
В свою очередь первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил на брифинге, что захватчик "вел себя напряженно", был в нервном состоянии.

Сообщники террориста

У мужчины, захватившего заложников, были сообщники, некоторые уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
Президент Украины Владимир Зеленский
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"Готовился (к преступлению – ред.), у него есть сообщники, сейчас по сообщникам работают, и уже некоторые задержаны", - сказал Баранецкий на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
В свою очередь, Аваков сообщил, что один из сообщников террориста задержан несколько часов назад в Харькове. У них, по словам министра, были контакты. "Там мы изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее", - добавил глава МВД.

Захват заложников в Луцке

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, украинский президент выполнил требование, после чего удалось освободить всех 13 заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеАнтон ГеращенкоАрсен АваковСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийМВД УкраиныВ мире
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