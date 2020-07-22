Захвативший заложников в Луцке задержан

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников в Луцке, и заломили ему руки, трансляцию происходившего вели украинские телеканалы.
Мужчина вышел из автобуса, к нему сразу подбежали несколько спецназовцев и положили его на землю недалеко от автобуса. После этого несколько силовиков заломили ему руки и прижали к земле. После этого из автобуса начали выходить заложники.
МВД и Служба безопасности Украины завели два уголовных дела в отношении мужчины, ему инкриминируют захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя, незаконное обращение с оружием и теракт.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко добавил, что правоохранители будут вести работы на месте захвата заложников всю ночь для того, чтобы восстановить всю картину событий.
Реакция Зеленского
Президент УкраиныВладимир Зеленский поздравил всех с освобождением захваченных в Луцке заложников и добавил, что "терроризму нет места ни в одной стране".
"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал глава государства в своем Telegram во вторник.
"Готовился (к преступлению – ред.), у него есть сообщники, сейчас по сообщникам работают, и уже некоторые задержаны", - сказал Баранецкий на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
В свою очередь, Аваков сообщил, что один из сообщников террориста задержан несколько часов назад в Харькове. У них, по словам министра, были контакты. "Там мы изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее", - добавил глава МВД.
Захват заложников в Луцке
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, украинский президент выполнил требование, после чего удалось освободить всех 13 заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал.
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