Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год

Уже действующие санкции направлены на компании, которые занимаются "деятельностью по прокладке труб", и страховые компании, причастные к этому. В новом проекте эти санкции ужесточаются: рестрикции распространяются на компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительство газопроводов. Также поправка предусматривает санкции за "предоставление страхования и перестрахования" и услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.