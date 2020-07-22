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Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год
Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока 2",... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T01:07
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353
60
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россия, северный поток — 2, сша, в мире

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год

00:42 22.07.2020 (обновлено: 01:07 22.07.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока 2", свидетельствую итоги голосования.
Трансляцию вел телеканал C-Span. За проголосовали 295 конгрессменов, против - 125.
Уже действующие санкции направлены на компании, которые занимаются "деятельностью по прокладке труб", и страховые компании, причастные к этому. В новом проекте эти санкции ужесточаются: рестрикции распространяются на компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительство газопроводов. Также поправка предусматривает санкции за "предоставление страхования и перестрахования" и услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.
Это один из проектов бюджета. Второй проект предложен сенатом. Обычно сначала проекты обсуждаются в палатах, потом их сводит в один согласительная комиссия из представителей Республиканской и Демократической партий. Этот документ и передают на подпись президенту.
"Северный поток 2" - строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море - район Усть-Луги Ленинградской области, выход - на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута - более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" - 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
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